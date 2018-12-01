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    Найбільше ігрового часу у матчах за збірну України у 2018 році отримав гравець «Зорі»

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    Олександр Караваєв - Найбільше ігрового часу у матчах за збірну України у 2018 році отримав гравець «Зорі»
    Олександр Караваєв
    Фото взяте з сайту football24.ua

    Олександр Караваєв не знає конкуренції у збірній

    Правий захисник збірної України став першим гвардійцем команди.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, після свого призначення на посаду тренера, використовує на позиції правого захисника Олександра Караваєва, який у «Зорі» займає місце правого вінгера.

    У 2018 році Караваєв з'явився у 10 матчах національної команди, при цьому провів на полі 758 хвилин.

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