УПЛ затвердила розклад 18-го туру

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
УПЛ затвердила розклад 18-го туру
Черговий тур УПЛ відкриється матчем «Динамо» – «Епіцентр»
джерело: офіційний сайт «Динамо»

18-й тур чемпіонату України-2025/26 розпочнеться в п'ятницю, 27 лютого 2026 року

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати й час початку матчів 18-го туру в сезоні-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

У п'ятницю, 27 лютого 2026 року, у рамках другого після зимової перерви туру УПЛ-2025/26 відбудуться поєдинки за участі двох грандів українського футболу. «Динамо» прийматиме «Епіцентр» , тоді як «Шахтар» – «Верес».

Розклад 18-го туру чемпіонату України-2025/26

П'ятниця, 27 лютого 2026 року

  • 13:00. «Динамо» – «Епіцентр»
  • 15:30. «Шахтар» – «Верес»

Субота, 28 лютого

  • 13:00. ЛНЗ – «Полісся»
  • 15:30. «Металіст 1925» – «Олександрія»

Неділя, 1 березня

  • 13:00. «Кривбас» – «Зоря»
  • 15:30. «Оболонь» – «Рух»
  • 18:00. «Карпати» – «Колос»

Понеділок, 2 березня

  • 13:00. «Полтава» – «Кудрівка»

Перший після зимової перерви тур УПЛ стартує в п'ятницю, 20 лютого 2026 року. У чемпіонаті з 35-ма очками зараз лідирує ЛНЗ. Стільки ж залікових балів має й «Шахтар».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст клубу УПЛ самовільно залишив його розташування.

НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ

Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
Тренер збірної Франції заявив, що хотів би бачити Росію на олімпійському хокейному турнірі
НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
НОК назвав найкращих спортсменів і тренерів січня
Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год
Фристайлістка Коцар: Моя швидкість в момент вильоту з трампліна – близько 80 км/год
Керівник російського тенісу поскаржився на розмір пенсій спортсменів у РФ
Керівник російського тенісу поскаржився на розмір пенсій спортсменів у РФ
Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК
Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК

