УПЛ затвердила розклад 18-го туру

18-й тур чемпіонату України-2025/26 розпочнеться в п'ятницю, 27 лютого 2026 року

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати й час початку матчів 18-го туру в сезоні-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

У п'ятницю, 27 лютого 2026 року, у рамках другого після зимової перерви туру УПЛ-2025/26 відбудуться поєдинки за участі двох грандів українського футболу. «Динамо» прийматиме «Епіцентр» , тоді як «Шахтар» – «Верес».

Розклад 18-го туру чемпіонату України-2025/26

П'ятниця, 27 лютого 2026 року

13:00. «Динамо» – «Епіцентр»

15:30. «Шахтар» – «Верес»

Субота, 28 лютого

13:00. ЛНЗ – «Полісся»

15:30. «Металіст 1925» – «Олександрія»

Неділя, 1 березня

13:00. «Кривбас» – «Зоря»

15:30. «Оболонь» – «Рух»

18:00. «Карпати» – «Колос»

Понеділок, 2 березня

13:00. «Полтава» – «Кудрівка»

Перший після зимової перерви тур УПЛ стартує в п'ятницю, 20 лютого 2026 року. У чемпіонаті з 35-ма очками зараз лідирує ЛНЗ. Стільки ж залікових балів має й «Шахтар».

