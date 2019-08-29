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    «Карпати» розірвали контракт з легіонером, який зламав щелепу одноклубнику

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    Кевін Мендес постійно порушував дисципліну - «Карпати» розірвали контракт з легіонером, який зламав щелепу одноклубнику
    Кевін Мендес постійно порушував дисципліну
    ФК «Карпати»

    Тренери терпіли Мендеса надто довго

    Львівські «Карпати» оголосили про розірвання контракту з уругвайським півоборонцем Кевіном Мендесом.

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    Як повідомляє офіційний сайт львів'ян, гравець «останнім часом катастрофічно знизив вимоги до себе, втратив останні краплі довіри тренерського штабу, і навіть перебуваючи в дублюючому складі, відзначився лише своїм вкрай непрофесійним ставленням до роботи і неповагою до одноклубників».

    Так, ще під час тренерства Фабрі Мендес двічі без поважних причин пропустив тренування команди.

    Уругваєць за півроку так і не міг опанувати хоча б ази української мови, а цей пункт прописаний в контракті.

    21 серпня Мендес на тренуванні грубо сфолив на молодому гравцеві команди. Після надання медичної допомоги гравець, який отримав пошкодження, запитав у Кевіна, в чому справа, але уругваєць у відповідь лише завдав удар в обличчя. У підсумку, у молодого гравця діагностували перелом щелепи, після чого Мендес навіть не вибачився, не говорячи вже про те, щоб покрити витрати на лікування хлопця, на чому наполягав клуб.

    Також вболівальники надсилали в клуб фото і відео, на які свідчать, як Мендес палить і вживає алкоголь, а за умовами контракту, гравці «Карпат» не повинні мати шкідливих звичок.

    Виходячи з перерахованих вище фактів, клуб вирішив в односторонньому порядку розірвати контракт з гравцем.

    Мендес перейшов у «Карпати» в липні 2018-го. За цей час він провів 15 матчів і зробив одну результативну передачу.

     Читайте також: «Зоря» б’є у Львові «Карпати»

    Джерело: UA-Футбол

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