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    «Як мінімум одна москальська пика ляже». Український футболіст пригрозив «Краснодару»

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    Після меседжу в дусі часу Юрій габовда приховав свою сторінку - «Як мінімум одна москальська пика ляже». Український футболіст пригрозив «Краснодару»
    Після меседжу в дусі часу Юрій габовда приховав свою сторінку
    Фото з соцмереж

    Після несподіваного випаду Юрій Габовда приховав свій Instagram

    Український оборонець угорського «Галадаша» Юрій Габовда пригрозив через Instagram футболістам російського «Краснодара», а після того зробив свою сторінку невидимою.

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    «Галадаш» зустрінеться з «Краснодаром-2» у товариському матчі завтра, 5 липня, початок - о 19:00 за київським часом. Сьогодні Габовда в своєму Instagram написав: «Завтра граємо проти« Краснодара». Як мінімум одна москальська пика ляже, коефіцієнт на червону картку 1,01. Слава Україні!»

    gabovda
    Цікавий сторіс Юрія Габовди наразі недоступний

    Після цього український футболіст зробив заяву, в якому сказав, що його аккаунт у соціальній мережі був зламаний, а на адресу його родини стали надходити погрози.

    Габовда виступає за угорську команду з 2018 року. 30-річний футболіст раніше також виступав за «Карпати», «Кривбас», «Таврію», «Граніт», мінське «Динамо», «Рух» і «Балмазуйварош».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати Юрій Габовда ФК Галадаш
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