«Як мінімум одна москальська пика ляже». Український футболіст пригрозив «Краснодару»



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Після меседжу в дусі часу Юрій габовда приховав свою сторінку Фото з соцмереж

Після несподіваного випаду Юрій Габовда приховав свій Instagram

Український оборонець угорського «Галадаша» Юрій Габовда пригрозив через Instagram футболістам російського «Краснодара», а після того зробив свою сторінку невидимою.

«Галадаш» зустрінеться з «Краснодаром-2» у товариському матчі завтра, 5 липня, початок - о 19:00 за київським часом. Сьогодні Габовда в своєму Instagram написав: «Завтра граємо проти« Краснодара». Як мінімум одна москальська пика ляже, коефіцієнт на червону картку 1,01. Слава Україні!»

Цікавий сторіс Юрія Габовди наразі недоступний

Після цього український футболіст зробив заяву, в якому сказав, що його аккаунт у соціальній мережі був зламаний, а на адресу його родини стали надходити погрози.

Габовда виступає за угорську команду з 2018 року. 30-річний футболіст раніше також виступав за «Карпати», «Кривбас», «Таврію», «Граніт», мінське «Динамо», «Рух» і «Балмазуйварош».