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Чому Зеленський забрав у Корбана паспорт? ЗМІ назвали три ключові причини

Дар‘я Липська
Сьогодні, 11:48 glavcom.ua
Чому Зеленський забрав у Корбана паспорт? ЗМІ назвали три ключові причини
фото з відкритих джерел

Журналісти вважають, що позбавлення громадянства було на підставі трьох ключових моментів

Ім’я Геннадія Корбана потрапило до таємного указу президента про припинення громадянства десятьох українців. Конфлікт із приводу правил закупок місцевої влади, зв'язок із журналістом Бутусовим та контакти з конгресменкою Спартц – про головні підстави такого ймовірного рішення для «Дзеркала тижня» пише журналістка Інна Ведернікова.

Однією з перших причин журналістка називає питання проведення оборонних закупівель без тендерів Прозорро, які Кабмін повернув своєю постановою. З таким проханням наприкінці червня Геннадій Корбан на своїй сторінці у Фейсбук звернувся до президента

«Проблема на місцях загострилася ще й у зв'язку з тим, що, хоча, згідно з Бюджетним кодексом, громади й зобов'язані допомагати ЗСУ та ТрО, прем'єр більше двох місяців не чув прохань дозволити працювати з західними постачальниками за передоплатою. На тлі катастрофічної ситуації з постачанням армії і ТрО (мова про екіпірування, бронежилети, засоби захисту тощо) неувага Кабміну до прохань громад обурила не тільки Корбана, який дерзнув публічно звернутися до президента, а й мера Дніпра Бориса Філатова», – пише журналістка.

Варто уточнити, що на тлі стратегії Банкової, готової рано чи пізно змінити слабкий Кабмін, конфлікт мерів з урядом був на руку ОПУ. Ба більше, як з’ясувалося, органам місцевого самоврядування (ОМС) нині набагато легше вирішувати проблеми з офісом президента, ніж із урядом. Адже вони розуміють: за час війни відбулася остаточна підміна Кабміну як інституції главою ОПУ Андрієм Єрмаком і Кº, пише експертка.

«Після тривалих гарячих суперечок з модерацією заступника глави ОПУ Кирила Тимошенка зміни до постанови Кабміну таки внесли. І зробили це на користь АМУ. Однак зчинений бунт Корбану не забули, а палець загнули. Та цей палець був не першим. Навіть у новітній історії України, яка вибухнула 24 лютого», – зазначено у статті.

За інформацією «Дзеркала тижня», в офісі президента вирішили, що журналіст Юрій Бутусов – постійний критик влади – «сидить на зарплаті в Корбана». Наче не було Бутусова до Корбана.

«Наче він не громив багато років тому у своїх статтях у «Дзеркалі тижня» нині дорогу серцю Арахамії та Іванчука ЄДАПС. Наче не виводив на чисту воду виробників контрафактної горілки, не розбирав банківські афери Шепелєва тощо. Не розносив вище військове командування у 2014-2015 роках», – додає журналістка.

Але в уявленні Банкової, і не тільки цієї, а всіх банкових, журналіст не може мати власної думки. 

«Він може бути тільки свійською твариною. Як прем'єр-міністр чи глава СБУ. Бутусов без намордника – це відповідальність Корбана. Немає Корбана в країні – питання вирішене. Така логіка влади країни – кандидата на членство в ЄС», – вважає Ведернікова.

Пінг-понг між Корбаном і Банковою міг тривати ще довго, пише видання, якби на обрії не з'явилася конгресвумен від Республіканської партії США Вікторія Спартц. Клеймо для всіх неугодних, під яким тепер можна продати президентові страту кожного.

«Корбана, який в один із її приїздів зустрічався з нею 30 хвилин. І Коломойського, за чиїм нібито сценарієм вона з'явилася в Україні, а потім приголомшила охололу до олігарха владу своїми заявами. Навіть колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко опинився в міжнародному розшуку, бо дипломат нашого посольства у США, прикриваючи тонкий шрам на улюбленому кріслі, відстукав на Банкову: Грищенко причетний до організації візитів Спартц», – йдеться у статті.

Журналістка зазначає, що саме Грищенко, який в очі не бачив Спартц, але при цьому не вилазив з американських каналів, вимагаючи закрити небо, а також від лобістів американського ВПК, доводячи їм, чому вигідно підтримати ідею поставок зброї в Україну.

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), внаслідок чого у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.

Згодом Корбан повідомив, що спробує перетнути кордон з українським свідоцтвом про народження.

Напередодні міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу.

Теги: Геннадій Корбан соратник Корбана ЗМІ громадянство

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