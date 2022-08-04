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Росія засудила до 9 років колонії американську спортсменку

Альона Боженко
Сьогодні, 23:10 glavcom.ua
Росія засудила до 9 років колонії американську спортсменку
Грайнер визнали винною у контрабанді наркотиків
фото: Голос Америки

Захисники спортсменки зазначили, що неодмінно оскаржать рішення

У Росії Хімкінський міський суд засудив американську баскетболістку, двічі олімпійську чемпіонку Брітні Грайнер до дев'яти років колонії за обвинуваченням у зберіганні та контрабанді наркотиків. Про це повідомляє CNN.

Грайнер визнали винною у контрабанді наркотиків, яку, за словами судді, вона вчинила навмисно. Грайнер заарештували з менш ніж одним грамом олії канабісу в її багажі в московському міжнародному аеропорту Шереметьєво 17 лютого. Вона сказала, що це була помилка через поспішне пакування.

Її адвокати стверджували, що якщо Грайнер колись і вживала медичну марихуану, то лише вдома, в Арізоні, де це легально, дуже рідко, в короткі періоди між змаганнями та у відпустці, лише за рецептом лікаря через її сильний біль від спортивних травм.

Дворазова золота медалістка Олімпійських ігор вибачилася у своєму останньому слові в суді і попросила його про поблажливість, пояснивши, що вона не мала наміру порушувати російські закони.

Захисники спортсменки зазначили, що неодмінно оскаржать рішення.

Після вироку Білий дім опублікував заяву президента США Джо Байдена про те, що його адміністрація «продовжить невпинно працювати і використовувати всі можливі способи» для звільнення Грайнер та іншого засудженого в Росії американця Пола Уілана. На думку Байдена, Грайнер було затримано в Росії незаконно.

Нагадаємо, Росія та США обговорюють можливий обмін Грайнер та Пола Уїлана на росіян, які ув'язнені в США. Найчастіше як кандидата на обмін називають засудженого за обвинуваченням у контрабанді зброї Віктора Бута. За неофіційними даними, Росія вимагає від США в обмін на Грайнер та Уїлан двох людей.

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Теги: росія суд колонія США

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