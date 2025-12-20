WSJ: Кремль просунув Віткоффа на роль головного перемовника Трампа

З приходом Трампа традиційні дипломатичні протоколи між Вашингтоном і Москвою були зруйновані

Стів Віткофф став ключовою фігурою у контактах Дональда Трампа з Росією. Як повідомляє The Wall Street Journal, бізнесмен отримав цей статус завдяки зусиллям Москви, де його вважають зручним та некомпетентним у геополітиці партнером, передає «Главком».

Попри відсутність досвіду в міжнародних справах, Віткофф спочатку призначався спецпосланцем на Близький Схід. Однак зусиллями Кремля він був переорієнтований на російсько-український напрямок. У результаті Стів Віткофф фактично витіснив більш професійного Кіта Келлога, якого російська сторона відкинула через його проукраїнські погляди. За останній рік бізнесмен шість разів відвідував РФ, при цьому жодного разу не побував в Україні.

Журналісти зазначають, що з приходом Трампа традиційні дипломатичні протоколи між Вашингтоном і Москвою були зруйновані. Наразі Штати не мають ані посла в Росії, ані відповідального за європейські справи в Держдепі. Віткофф став єдиним каналом зв'язку з Кремлем, ігноруючи при цьому пропозиції ЦРУ щодо проведення професійних брифінгів. Навіть спеціальна група в Держдепартаменті, створена для його підтримки, майже не отримує звітів про результати його візитів.

За даними джерел, російський диктатор особисто аналізував оточення Трампа і обрав Віткоффа за його особисту відданість президенту та готовність сприймати російський наратив. Під час їхньої першої зустрічі Путін кілька годин читав бізнесмену лекції з історії, оцінюючи його реакцію. Щоб продемонструвати нібито поступливість РФ, Москва навіть звільнила ув'язненого американського вчителя Марка Фогеля. Це спрацювало: після наступних зустрічей Віткофф почав активно транслювати тези про те, що Росія «щиро прагне до миру».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати, зокрема про Росію та її кордони, коли був залучений до переговорних процесів.

За словами очільника США, рішення доручити Віткоффу переговори було ухвалене не через його досвід у міжнародній політиці, а завдяки його здібностям до укладання угод та особистим якостям.

Нагадаємо, Bloomberg опублікував розмову Віткоффа, Дмітрієва та Ушакова, на якій спецпредставник Трампа давав поради Росії, як краще подавати свої пропозиції щодо мирної угоди американському президенту.

У телефонній розмові, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п'яти хвилин, спецпосланець Трампа Стів Віткофф надав поради Юрію Ушакову, головному помічнику президента Росії Володимира Путіна із зовнішньої політики. Зокрема, Віткофф пропонував організувати телефонну розмову між Трампом і Путіним до візиту Володимира Зеленського до Білого дому того ж тижня, а також використати угоду щодо Гази як допоміжний аргумент.