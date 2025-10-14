РФ заплатить Грузії понад €250 млн за порушення прав людини: рішення Європейського суду

Феміда визнала, що Росія систематично порушувала Європейську конвенцію з прав людини

Російська Федерація має виплатити Грузії понад 253 млн євро за порушення прав людини, спричинені так званим «зміцненням лінії розмежування» після війни 2008 року. Відповідне рішення ухвалив Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ), повідомляє «Главком».

Рішення у справі «Грузія проти Росії (IV)» суд ухвалив ще у квітні 2024 року, а сьогодні, 14 жовтня, уточнив розмір компенсацій. Суд встановив систематичний характер порушень Європейської конвенції з прав людини з боку Росії. Серед них – надмірне застосування сили, тортури та жорстоке поводження, незаконні затримання, обмеження свободи пересування та доступу до будинків, землі та родин, а також заборона на навчання грузинською мовою.

Компенсації присуджено більш як 29 тис. постраждалих. Суд зазначив, що уряд Грузії має впродовж 18 місяців після отримання виплат від Росії створити ефективний механізм розподілу компенсацій між постраждалими.

ЄСПЛ також зазначив, що Комітет міністрів Ради Європи продовжує здійснювати нагляд за виконанням рішень суду щодо Росії. Згідно зі статтею 46 (обов’язкова сила та виконання постанов), Росія, як і раніше, зобов’язана виконувати рішення щодо подій, які відбулися до 16 вересня 2022 року – дати, коли вона перестала бути учасником Європейської конвенції про захист прав людини.

Варто зазначити, що російська влада неодноразово заявляла, що не виконуватиме рішень ЄСПЛ, ухвалених після 16 березня 2022 року.

Позов був поданий Грузією до ЄСПЛ 21 серпня 2018 року. У ньому йшлося про «масові утиски грузинського населення», а також про «адміністративну практику затримань, нападів та вбивств» на неконтрольованих центральною владою територіях та вздовж адміністративних кордонів із ними. Йшлося, зокрема, про загибель Арчила Татунашвілі, Гігі Відхозорія та Давида Башарулі.

Раніше Європейський суд із прав людини зобовʼязав Росію виплатити Грузії €129 млн за порушення прав людини на окупованих територіях. Адже росіяни напали на Грузію влітку 2008 року й окупували Абхазію та Південну Осетію.