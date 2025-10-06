По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
За словами очевидців, на місці влучання вирує пожежа
У Брянській області повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ у Клинцях, зникає світло в кількох містах, пише «Главком».
У російських телеграм-каналах повідомляють про ракетний удар по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у місті Клинці Брянської області. За попередніми даними, внаслідок атаки частково порушено роботу енергетичної інфраструктури.
Місцеві мешканці повідомляють про відключення електроенергії не лише у Клинцях, а й у кількох інших населених пунктах регіону.
За словами очевидців, на місці влучання вирує пожежа.
Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання.
За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.
