По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару

За словами очевидців, на місці влучання вирує пожежа

У Брянській області повідомляють про ракетний удар по ТЕЦ у Клинцях, зникає світло в кількох містах, пише «Главком».

У російських телеграм-каналах повідомляють про ракетний удар по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) у місті Клинці Брянської області. За попередніми даними, внаслідок атаки частково порушено роботу енергетичної інфраструктури.

Місцеві мешканці повідомляють про відключення електроенергії не лише у Клинцях, а й у кількох інших населених пунктах регіону.

За словами очевидців, на місці влучання вирує пожежа.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання.

За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.