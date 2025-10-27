Головна Спорт Новини
Вінісіус емоційно прокоментував перемогу «Реала» над «Барселоною» 

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Вінісіус: Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників

Вінісіус: Це «классико» – на полі та за його межами відбувається багато всього

Нападник мадридського «Реалу» Вінісіус Жуніор емоційно відреагував на перемогу мадридців над «Барселоною» у матчі 10-го туру Ла Ліги (2:1). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Бразилець наголосив, що гравці мадридської команди не ставили собі за мету образити футболістів суперника або вболівальників «Барселони».

«Я маю повідомлення для всіх мадридистів, особливо для тих, хто приїхав на «Бернабеу» і гаряче підтримував нас. Це «классико» – на полі та за його межами відбувається багато всього. Ми намагаємось зберігати холоднокровність, але не завжди це можливо. Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників. Ми знаємо, що після виходу на поле маємо бути самими собою. Сьогодні в нас вийшло. Хай живе «Мадрид», – наводить слова Вінісіуса Романо у соцмережі X.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

