Вінісіус емоційно прокоментував перемогу «Реала» над «Барселоною» 

Вінісіус: Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників

Нападник мадридського «Реалу» Вінісіус Жуніор емоційно відреагував на перемогу мадридців над «Барселоною» у матчі 10-го туру Ла Ліги (2:1). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Бразилець наголосив, що гравці мадридської команди не ставили собі за мету образити футболістів суперника або вболівальників «Барселони».

«Я маю повідомлення для всіх мадридистів, особливо для тих, хто приїхав на «Бернабеу» і гаряче підтримував нас. Це «классико» – на полі та за його межами відбувається багато всього. Ми намагаємось зберігати холоднокровність, але не завжди це можливо. Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників. Ми знаємо, що після виходу на поле маємо бути самими собою. Сьогодні в нас вийшло. Хай живе «Мадрид», – наводить слова Вінісіуса Романо у соцмережі X.

