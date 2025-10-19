Головна Світ Політика
Росія «добиває» власну ІТ-галузь – розвідка

Максим Бурич
Максим Бурич
Росія «добиває» власну ІТ-галузь – розвідка
Найбільш вразливими виявляться малі та середні ІТ-компанії
фото: СЗРУ

В Росії відзначають скасування пільг, подвоєння податків та падіння інвестицій

Російська ІТ-галузь, яку у 2022 році влада назвала «локомотивом технологічного суверенітету», переживає стрімку втрату державної підтримки. Уряд РФ розпочав процес скасування ключових пільг, запроваджених після масового відходу західних компаній. Це рішення, яке набуде чинності з 2026 року, викликало різко негативну реакцію бізнесу та вже призвело до значного падіння інвестиційної привабливості сектора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Головні зміни, які чекають на російські ІТ-компанії, включають підвищення страхових внесків, зокрема ставка зросте з пільгових 7,6% до 15%. Також знову запроваджується сплата ПДВ на реєстрове програмне забезпечення (ПЗ), від якої компанії були звільнені.

Ці кроки, по суті, скасовують спеціальний податковий режим, введений для підтримки «імпортозаміщення» та «локалізації».

Наслідки державної політики вже відчутні на ринку: галузевий індекс MOEXIT за рік обвалився більш ніж на 17%, ставши одним із найгірших серед усіх секторів російської економіки.

Інвестори демонструють невіру в обіцянки влади щодо імпортозаміщення. На думку підприємців, скасування податкових пільг неминуче призведе до:

  • Зростання цін на ІТ-продукти.
  • Скорочення персоналу та згортання проєктів.
  • Падіння прибутків компаній у 2–3 рази.

Найбільш вразливими виявляться малі та середні ІТ-компанії, яким буде вкрай важко вижити в умовах зростання податкового тиску та жорсткої монетарної політики.

Навіть великі гравці ринку визнають, що «негатив рівномірно розмазаний по всіх бізнесах». Нинішня реальність для російського ІТ-сектору – це падіння інвестицій, згортання проєктів та продовження відтоку спеціалістів за кордон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не прагнула війни і постійно шукала можливості для миру, але саме Росія систематично гальмує цей процес. Глава держави наголосив, що агресор розуміє лише мову сили, і закликав міжнародних партнерів до рішучого тиску.

