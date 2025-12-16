Зеленський закликав створити трибунал і комісію для притягнення РФ до відповідальності

Зеленський наголосив на необхідності створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії для покарання Росії

Президент заявив, що Україна робитиме все, щоб притягнути РФ до відповідальності

Президент України Володимир Зеленський заявив у парламенті Нідерландів, що світ має забезпечити юридичну відповідальність Росії за воєнні злочини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.

Зеленський наголосив, що робота юридичних команд, які готують інфраструктуру притягнення Росії до відповідальності, триває.

«Важливо, щоби був такий день, коли українці зможуть сказати, що Росія справді несе відповідальність за скоєне, за цю війну, за всі вбивства, за всі страждання», – заявив він, пообіцявши, що Україна зі свого боку «робитиме все, що треба, щоб притягти до відповідальності російських вбивць».

Зеленський подякував Нідерландам, що погодилися розмістити юридичні органи для притягнення РФ до відповідальності, включаючи Компенсаційну комісію, угоду про створення якої підписують у Гаазі у вівторок.

Він також нагадав, що світ має виконати домовленість про створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за агресію.

«Важливо, щоб всі інструменти правосуддя спрацювали – від трибуналу щодо російської агресії до Компенсаційної комісії», – заявив він.

Нагадаємо, що держави, які прибули на дипломатичну конференцію в Гаазі, планують встановити рекорд, одразу схваливши новий міжнародний договір. Про це повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе на відкритті зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський заявив у парламенті Нідерландів, що Росія приносить війни іншим країнам і завжди вважає себе невинною