Кремль запускає довгострокову програму русифікації на окупованих територіях

Кремль планує залучити понад 2,5 млн жителів ТОТ до так званих загальноросійських заходів – там будуть популяризувати російську культуру та мову

Російський диктатор Володимир Путін затвердив нову стратегію національної політики РФ, розраховану до 2036 року. Ключові цілі документа – «укріплення російської ідентичності» та розширення впливу російської культури. Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), ці заходи безпосередньо поширюються і на тимчасово окуповані території України (ТОТ), передає «Главком».

Згідно з положеннями стратегії, Кремль планує залучити понад 2,5 млн жителів ТОТ до так званих загальноросійських заходів. Програма передбачає:

посилення ролі російської мови;

запровадження норми, за якою щонайменше половина етнокультурних заходів має бути присвячена популяризації російської культури.

Ці кроки, по суті, спрямовані на подальшу русифікацію українців, витіснення української мови та ідентичності, а також на інтеграцію окупованих територій у російський культурний та інформаційний простір.

У ЦПД підкреслюють, що це є елементом системної політики Кремля зі знищення української самобутності, яку маскують під риторику про «єдність багатонаціонального народу». Таким чином Росія прагне остаточно закріпити контроль над жителями ТОТ і нав'язати їм власну політичну та культурну модель управління.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Повідомлялося, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».