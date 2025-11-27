Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль запускає довгострокову програму русифікації на окупованих територіях

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Кремль запускає довгострокову програму русифікації на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Кремль планує залучити понад 2,5 млн жителів ТОТ до так званих загальноросійських заходів – там будуть популяризувати російську культуру та мову

Російський диктатор Володимир Путін затвердив нову стратегію національної політики РФ, розраховану до 2036 року. Ключові цілі документа – «укріплення російської ідентичності» та розширення впливу російської культури. Як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), ці заходи безпосередньо поширюються і на тимчасово окуповані території України (ТОТ), передає «Главком».

Згідно з положеннями стратегії, Кремль планує залучити понад 2,5 млн жителів ТОТ до так званих загальноросійських заходів. Програма передбачає:

  • посилення ролі російської мови;
  • запровадження норми, за якою щонайменше половина етнокультурних заходів має бути присвячена популяризації російської культури.

Ці кроки, по суті, спрямовані на подальшу русифікацію українців, витіснення української мови та ідентичності, а також на інтеграцію окупованих територій у російський культурний та інформаційний простір.

У ЦПД підкреслюють, що це є елементом системної політики Кремля зі знищення української самобутності, яку маскують під риторику про «єдність багатонаціонального народу». Таким чином Росія прагне остаточно закріпити контроль над жителями ТОТ і нав'язати їм власну політичну та культурну модель управління.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Повідомлялося, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

Теги: росія путін окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключова особливість війни на виснаження полягає у тому, що вона ведеться проти суспільства, а не лише проти армії
Війна на виснаження входить в ядерну фазу: що це означає для України
7 листопада, 11:30
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Відповідну заяву міністр зробив в інтерв’ю
Росія відреагувала на погрози Бельгії «зрівняти Москву із землею»
29 жовтня, 13:29
Зеленський заявляє, що потрібно активніше тиснути на Росію, щоб вона була готова закінчити війну
«Думаю, що «рускі» цього не очікували». Зеленський озвучив свою червону лінію на переговорах
28 жовтня, 10:05
Трамп: Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе (війна в Україні – «Главком») дійшло до кінця
Трамп відповів, чи передасть Україні Tomahawk та закликав дозволити «конфлікту вигоріти»
3 листопада, 04:12
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ
19 листопада, 01:49
Ірину Рудницьку арештували
Торгівля дітьми. У Москві заарештовано колишню опікунку викраденого з Маріуполя підлітка
3 листопада, 17:59
Марія Мальмер Стенергард зробила заяву про допомогу Україні
Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції
20 листопада, 17:18
Митрофанов брав участь у пропагандистському заході – форумі «Росія – спортивна держава»
Очільник російського футболу потрапив до бази «Миротворця»
25 листопада, 11:54

Події в Україні

На окупованій Луганщині можуть закритися шахти через брак коштів
На окупованій Луганщині можуть закритися шахти через брак коштів
DeepState: Росіяни почали знімати пропагандистські репортажі з Покровська
DeepState: Росіяни почали знімати пропагандистські репортажі з Покровська
В окупованому Донецьку та Луганську пролунали вибухи: є перебої зі світлом
В окупованому Донецьку та Луганську пролунали вибухи: є перебої зі світлом
Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу
Нова допомога Україні, арешт керівників організації «SOS Донбас». Головне за 26 листопада
Нова допомога Україні, арешт керівників організації «SOS Донбас». Головне за 26 листопада
Відключення світла 27 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 27 листопада 2025 року: графіки

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua