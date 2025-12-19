Головна Спорт Новини
Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей
Після фінального свистка публіка оскаженіла та почала заворушення зі службами безпеки на стадіоні
фото: File Photo

Колумбійці славляться зривами матчів

Фінал Кубка Колумбії в Медельїні закінчився масовими заворушеннями, унаслідок яких постраждали 59 осіб, зокрема семеро поліцейських. Про це повідомляє «Главком»

Насильство спалахнуло на стадіоні «Атанасіо Хірардот» одразу після завершення матчу між місцевими суперниками «Атлетіко Насьйональ» та «Депортіво Індепендьєнте Медельїн». Попри перемогу «Атлетіко» з рахунком 1:0, футбольне свято було затьмарене вторгненням фанатів на поле та зіткненнями з правоохоронцями. Ситуація також сталася на фоні того, що влада вперше за довгий час дозволила присутність уболівальників обох команд, прагнучи продемонструвати приклад мирного співіснування.

Проте агресивно налаштовані групи фанатів використали цю можливість для деструктивних дій: вони виривали крісла, нищили турнікети та палили газон. Поліція була змушена застосувати силу, щоб запобігти повній окупації поля та захистити цивільних глядачів. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 120 кг піротехніки, холодну зброю та сигнальні ракети. Через використання фанатами великої кількості димових засобів початок гри довелося відкласти на 14 хвилин.

Мер Медельїна Федеріко Гутьєррес жорстко засудив інцидент, назвавши винуватців «непристосованими особами», та пообіцяв, що кожен, хто брав участь у погромах чи нападах, нестиме відповідальність згідно із законом. Секретар з безпеки Мануель Вілья підкреслив, що причиною трагедії став не провал системи охорони, а саме неприйнятна поведінка радикальних фанатів. Через масштабні заворушення церемонію нагородження переможців турніру довелося скасувати. 

Нагадаємо, ультрас «Олександрії» пояснили, чому влаштовували бунт на домашніх матчах. Представники фанатської спільноти прокоментували події на останніх домашніх матчах, зокрема використання піротехніки під час гри проти «Епіцентра», яке, за їхніми словами, було застосовано «для підтримки та пробудження команди». Після того, як КДК наклало на клуб штраф у 25 тис. грн, клуб у своєму зверненні назвав його «фінансовим тягарем», що ультрас вважають абсурдним на тлі мільйонних трансферних доходів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати

