Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей

Після фінального свистка публіка оскаженіла та почала заворушення зі службами безпеки на стадіоні

Колумбійці славляться зривами матчів

Фінал Кубка Колумбії в Медельїні закінчився масовими заворушеннями, унаслідок яких постраждали 59 осіб, зокрема семеро поліцейських. Про це повідомляє «Главком».

Насильство спалахнуло на стадіоні «Атанасіо Хірардот» одразу після завершення матчу між місцевими суперниками «Атлетіко Насьйональ» та «Депортіво Індепендьєнте Медельїн». Попри перемогу «Атлетіко» з рахунком 1:0, футбольне свято було затьмарене вторгненням фанатів на поле та зіткненнями з правоохоронцями. Ситуація також сталася на фоні того, що влада вперше за довгий час дозволила присутність уболівальників обох команд, прагнучи продемонструвати приклад мирного співіснування.

Проте агресивно налаштовані групи фанатів використали цю можливість для деструктивних дій: вони виривали крісла, нищили турнікети та палили газон. Поліція була змушена застосувати силу, щоб запобігти повній окупації поля та захистити цивільних глядачів. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 120 кг піротехніки, холодну зброю та сигнальні ракети. Через використання фанатами великої кількості димових засобів початок гри довелося відкласти на 14 хвилин.

Мер Медельїна Федеріко Гутьєррес жорстко засудив інцидент, назвавши винуватців «непристосованими особами», та пообіцяв, що кожен, хто брав участь у погромах чи нападах, нестиме відповідальність згідно із законом. Секретар з безпеки Мануель Вілья підкреслив, що причиною трагедії став не провал системи охорони, а саме неприйнятна поведінка радикальних фанатів. Через масштабні заворушення церемонію нагородження переможців турніру довелося скасувати.

