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    Найкращого спринтера сучасності відсторонили за пропуск трьох допінг-тестів

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    Торік у Досі Крістіан Коулман став дворазовим чемпіоном світу - Найкращого спринтера сучасності відсторонили за пропуск трьох допінг-тестів
    Торік у Досі Крістіан Коулман став дворазовим чемпіоном світу
    Фото - IAAF

    Крістіанові Коулману загрожує дискваліфікація

    Незалежний орган із боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) підтвердив, що дворазовому чемпіону світу з легкої атлетики американцеві Крістіанові Коулману пред'явлені звинувачення в порушенні антидопінгових правил. Спортсмен тимчасово відсторонений від змагань, відзначається в повідомленні на офіційному сайті організації.

    Раніше Коулман зізнався, що побоюється дискваліфікації за пропуск тесту на допінг. Спортсмен розповів, що йому загрожує дискваліфікація з боку Незалежного органу із боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU), після того як він некоректно вказав своє місцезнаходження та 9 грудня 2019 року пропустив тестування на допінг. Це вже третє порушення Коулмана за 12 місяців, тому його можуть дискваліфікувати на один або два роки.

    Коулман – чемпіон світу 2019 року з бігу на 100 м і в естафеті 4х100 м, також на його рахунку дві срібні нагороди чемпіонату світу 2017 року. У лютому 2018 року Крістіан встановив світовий рекорд в бігу на 60 м.

     Читайте також: Справа про допінг і невиплачені призові. Український атлет Главан вважає свою дискваліфікацію несправедливою
    допінг спринт легка атлетика Крістіан Коулман
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