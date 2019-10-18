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    Керівники клубів НБА назвали головних фаворитів нового сезону

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    Регулярний чемпіонат почнеться в ніч з 22 на 23 жовтня матчами &laquo;Торонто Репторс&raquo; - &laquo;Нью-Орлеан&raquo; і &laquo;Кліпперс&raquo; - &laquo;Лейкерс&raquo; - Керівники клубів НБА назвали головних фаворитів нового сезону
    Регулярний чемпіонат почнеться в ніч з 22 на 23 жовтня матчами «Торонто Репторс» - «Нью-Орлеан» і «Кліпперс» - «Лейкерс»

    Майже половина генеральних менеджерів клубів НБА вважають, що чемпіоном сезону-2019/20 стане «Лос-Анджелес Кліпперс»

    Генеральні менеджери клубів НБА поділилися прогнозами на майбутній сезон, назвавши головних претендентів на чемпіонство і індивідуальні нагороди, повідомляє офіційний сайт ліги.

    На думку 46% керівників клубів, чемпіоном сезону-2019/20 стане «Лос-Анджелес Кліпперс». Слідом ідуть «Мілуокі Бакс» (36%) і «Лос-Анджелес Лейкерс», який отримав 11% голосів.

    Також було проведено опитування на тему, хто стане найціннішим гравцем сезону. 52% опитаних вважають, що їм стане Янніс Адетокунбо з «Мілуокі».

    Кращим новачком сезону, на думку менеджерів, стане перший номер драфту Зайон Вільямсон («Нью-Орлеан Пеліканс»), який отримав 68% голосів.

    Регулярний чемпіонат почнеться в ніч з 22 на 23 жовтня матчами «Торонто Репторс» - «Нью-Орлеан» і «Кліпперс» - «Лейкерс».

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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