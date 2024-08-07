Хижняк проти Оралбая: де дивитися двобій з боксу за «золото» Олімпіади – 2024

Український боксер Олександр Хижняк битиметься за найвищу олімпійську медаль

Полтавчанин Олександр Хижняк, сьогодні, 7 серпня, проведе бій у фіналі Олімпіади-2024. У поєдинку за золоту медаль українець битиметься проти чинного чемпіона світу у вазі до 80 кг, представника Казахстану – Нурбека Оралбая.

Загалом в аматорському боксі Хижняк провів 142 поєдинки, 125 з яких завершував перемогами. В активі Оралбая 58 перемог з 72 боїв.

Пряма трансляція двобою Хижняк - Оралбай запланована на 23:51 за київським часом на сайті та телеканалі «Суспільне.Спорт» на усіх платформах.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Хижняк переміг боксера з Бахмута, який наразі представляє Угорщину.

В 1/4 фіналу український боксер впевнено переміг бразильця Вандерлея Перейру.

У матчі 1/2 фіналу полтавчанин у складному поєдинку переміг кубинця Арлена Лопеза Кардону. У першому раунді українець володів перевагою, але судді чомусь віддали в ньому перемогу саме кубинцю. Але Хижняк продовжив проводити поєдинок на дуже високому рівні і здобув підсумкову перемогу.

Нагадаємо, Хижняк є срібним призером Олімпіади в Токіо. Тоді у 2021 році українець повністю перегравав у фіналі суперника з Бразилії Єбера Соузу. Після двох раундів вів у рахунку – всі судді віддавали йому перевагу. Побіг полтавець добивати бразильця і в третьому раунді. І наразився на один несильний, але нокаутуючий удар зліва. На секунду Хижняк впав, швидко підвівся, але рефері не дозволив продовжити бій.

Варто зазначити, що наставники Олександра протягом того бою намагалися докричатися до нашого боксера, щоб він заспокоївся і працював у рингу з холодною головою.

Як повідомлялося, Ярослава Магучіх 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Нагадаємо, фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Олімпіада-2024. Медальний залік