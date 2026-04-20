Європол вийшов на слід депортованих українських дітей

Експерти встановили маршрути вивезення, причетних осіб і місця, де можуть утримувати дітей

Європол спільно з партнерами з Нідерландів провів скоординовану операцію з виявлення українських дітей, яких було примусово переміщено або депортовано на тимчасово окуповані території, а також до Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз Європолу.

За результатами роботи вдалося ідентифікувати 45 дітей і передати відповідну інформацію українській стороні для використання в розслідуваннях.

Ініціатива відбулася 16-17 квітня у Гаазі. До неї долучилися 40 експертів із 18 країн, зокрема представники України, Міжнародний кримінальний суд та неурядових організацій.

OSINT-експерти підготували 45 аналітичних звітів, які містять дані про маршрути переміщення дітей, причетних осіб, а також підрозділи, що брали участь у депортаціях. У документах також зафіксовано інформацію про табори та установи, куди доставляли дітей.

Зазначається, що ці матеріали можуть допомогти встановити місцеперебування депортованих і притягнути винних до відповідальності.

За даними українських органів, загалом задокументовано примусове переміщення або депортацію понад 19 500 дітей із тимчасово окупованих територій до Росії та Білорусі.

Частину дітей, за наявною інформацією, передали на усиновлення громадянам Росії. Інших утримують у таборах або спеціалізованих установах, зокрема психіатричних лікарнях.

Нагадаємо, правоохоронці фіксують зростання випадків вербування дітей через онлайн-ігри та месенджери. За даними ювенальної поліції, спецслужби РФ використовують популярні платформи, зокрема Roblox, Arma 3 та Discord, щоб встановлювати контакт із неповнолітніми, входити в довіру та поступово втягувати їх у протиправну діяльність.

Серед поширених схем: формат «друг-геймер», коли незнайомець у чаті стає «наставником», пропонує подарунки або «виграші», а згодом надсилає інструкції щодо виконання завдань. Також використовуються так звані «ігрові квести», де дітей просять фотографувати об’єкти інфраструктури, або «перевірки на сміливість» із виконанням дрібних диверсійних дій.