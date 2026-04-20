Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європол вийшов на слід депортованих українських дітей

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото: Європол

Експерти встановили маршрути вивезення, причетних осіб і місця, де можуть утримувати дітей

Європол спільно з партнерами з Нідерландів провів скоординовану операцію з виявлення українських дітей, яких було примусово переміщено або депортовано на тимчасово окуповані території, а також до Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз Європолу.

За результатами роботи вдалося ідентифікувати 45 дітей і передати відповідну інформацію українській стороні для використання в розслідуваннях.

Ініціатива відбулася 16-17 квітня у Гаазі. До неї долучилися 40 експертів із 18 країн, зокрема представники України, Міжнародний кримінальний суд та неурядових організацій.

OSINT-експерти підготували 45 аналітичних звітів, які містять дані про маршрути переміщення дітей, причетних осіб, а також підрозділи, що брали участь у депортаціях. У документах також зафіксовано інформацію про табори та установи, куди доставляли дітей.

Зазначається, що ці матеріали можуть допомогти встановити місцеперебування депортованих і притягнути винних до відповідальності.

За даними українських органів, загалом задокументовано примусове переміщення або депортацію понад 19 500 дітей із тимчасово окупованих територій до Росії та Білорусі.

Частину дітей, за наявною інформацією, передали на усиновлення громадянам Росії. Інших утримують у таборах або спеціалізованих установах, зокрема психіатричних лікарнях.

Нагадаємо, правоохоронці фіксують зростання випадків вербування дітей через онлайн-ігри та месенджери. За даними ювенальної поліції, спецслужби РФ використовують популярні платформи, зокрема Roblox, Arma 3 та Discord, щоб встановлювати контакт із неповнолітніми, входити в довіру та поступово втягувати їх у протиправну діяльність.

Серед поширених схем: формат «друг-геймер», коли незнайомець у чаті стає «наставником», пропонує подарунки або «виграші», а згодом надсилає інструкції щодо виконання завдань. Також використовуються так звані «ігрові квести», де дітей просять фотографувати об’єкти інфраструктури, або «перевірки на сміливість» із виконанням дрібних диверсійних дій.

Читайте також:

Теги: Інтерпол діти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Чернігову, вибухи у Росії: головне за ніч 19 квітня
Удар по Чернігову, вибухи у Росії: головне за ніч 19 квітня
Вчора, 06:28
Академік окреслив проблеми економіки РФ
«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації
17 квiтня, 10:00
Спікер парламенту Словенії Зоран Стеванович
Словенія заговорила про вихід з НАТО і курс на Москву
16 квiтня, 12:36
Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
10 квiтня, 14:02
Бої під Покровськом: у Гришиному триває штурм, ЗСУ б’ють артилерію
Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо
7 квiтня, 19:51
Україна вперше нав’язала темп у війні дронів
Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі
6 квiтня, 18:30
Автівки залишаються стояти на складах через низький попит
Найбільший російський автозавод призупиняє виробництво: у чому причина
6 квiтня, 13:35
Росіям радять не їсти більше 100-150 грн паски на день
100 грам на добу. Російські науковці встановили громадянам норму поїдання пасок
1 квiтня, 16:56
Інспекція з надзвичайних ситуацій міста Тульча працює на місці падіння дрона
Російський дрон залетів до Румунії: що відомо про наслідки (фото)
26 березня, 13:00

Соціум

Європол вийшов на слід депортованих українських дітей
Європол вийшов на слід депортованих українських дітей
Порт Туапсе наростив трафік суден після дронових атак: що відомо
Порт Туапсе наростив трафік суден після дронових атак: що відомо
Чеська ініціатива боєприпасів для України опинилася під загрозою: причина
Чеська ініціатива боєприпасів для України опинилася під загрозою: причина
«Дипломати в рясах». Посол України розповів про зростання впливу РПЦ в Чехії
«Дипломати в рясах». Посол України розповів про зростання впливу РПЦ в Чехії
Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус (фото, відео)
Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус (фото, відео)
Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків
Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua