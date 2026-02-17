Головна Світ Політика
The Economist: на переговорах у Женеві виник розкол в українській команді

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
The Economist: на переговорах у Женеві виник розкол в українській команді
У Женеві виникла суперечка щодо темпів завершення війни
фото: Рустем Умєров

Частина переговорників виступила за швидку угоду під егідою США, інші закликали не поспішати

Українська делегація на переговорах у Женеві має різні підходи до можливого завершення війни: одне крило підтримує швидке досягнення домовленостей, тоді як інше виступає проти поспішних рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Economist.

За даними видання, група переговорників, яку пов’язують із новим чільником ОП Кирилом Будановим, вважає, що інтереси України можуть бути найкраще захищені швидкою угодою під керівництвом США. У цьому таборі побоюються, що «вікно можливостей» для домовленостей може незабаром закритися.

Водночас інша частина української команди виступає проти швидкого укладення угоди. Її представники переконані, що з часом позиції України можуть посилитися, а тому поспіх у переговорах є передчасним.

Як зазначає The Economist, президент Володимир Зеленський намагається балансувати між різними підходами всередині делегації та водночас має власне бачення подальшого переговорного процесу. Джерело, близьке до української команди, оцінило шанси на прорив у Женеві як «50 на 50».

Інсайдери також повідомляють, що в Женеві перебувають делегації Франції та Великої Британії, однак вони не беруть і не планують брати участі безпосередньо у перемовному процесі. За їхніми словами, саме ця зустріч може стати визначальною, адже після неї стане зрозуміло, чи має переговорний трек подальші перспективи.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про початок чергового раунду переговорів у Женеві у тристоронньому форматі. За його словами, українська делегація працює в межах погодженого президентом мандату, а основна увага зосереджена на безпекових і гуманітарних питаннях та пошуку рішень, які можуть наблизити мир.

