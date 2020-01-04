«Київ-Баскет» оштрафували через власних уболівальників, які намагалися зірвати матч з «Дніпром»



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Михайло Бродський - справедливий керівник Вікіпедія

Федерація під керівництвом Бродського покарала клуб Бродського

Що таке торжество демократії, демонструє на власному прикладі Федерація баскетболу України, очільником якої є Михайло Бродський.

Директорат чемпіонату України з баскетболу на своєму засіданні 3 січня покарав столичний «Київ-Баскет», власником якого є той самий Михайло Бродський, на 54 тисячі гривень штрафу. Таким виявився вердикт незалежного органу Федерації щодо інциденту, який трапився наприкінці грудня 2019 року під час матчу української Суперліги «Київ-Баскет» - «Дніпро».

Нагадаємо, що тоді вболівальники «Київ-Баскету», почубившись із групою невідомих осіб, яких вони назвали фанатами не то «Дніпра», не то «Будівельника», вибігли на початку третього періоду на майданчик і обурені власною немічністю хотіли зірвати матч.

В офіційному повідомленні ФБУ ситуацію описали наступним чином: «Вболівальники з сектору гостей на початку другої половини матчу підбігли до фанатського сектору господарів, зірвали клубну атрибутику і намагалися її підпалити. Згодом фани з обох клубів вибігли на паркет, виникли сутички між вболівальниками і охоронцями. Гру, у якій зрештою переміг «Дніпро», було зупинено на кілька хвилин.

Встановити причетність вболівальників, які спровокували інцидент, до якогось з клубів, наразі не вдалося. Відтак усе покарання на своїх плечах нестиме «Київ-Баскет», який неналежним чином організував безпеку на трибунах і на майданчику під час гри».