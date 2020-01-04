  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київ-Баскет» оштрафували через власних уболівальників, які намагалися зірвати матч з «Дніпром»

    • Розсилка
    Михайло Бродський - справедливий керівник - «Київ-Баскет» оштрафували через власних уболівальників, які намагалися зірвати матч з «Дніпром»
    Михайло Бродський - справедливий керівник
    Вікіпедія

    Федерація під керівництвом Бродського покарала клуб Бродського

    Що таке торжество демократії, демонструє на власному прикладі Федерація баскетболу України, очільником якої є Михайло Бродський.  

    Директорат чемпіонату України з баскетболу на своєму засіданні 3 січня покарав столичний «Київ-Баскет», власником якого є той самий Михайло Бродський, на 54 тисячі гривень штрафу. Таким виявився вердикт незалежного органу Федерації щодо інциденту, який трапився наприкінці грудня 2019 року під час матчу української Суперліги «Київ-Баскет» - «Дніпро».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Київ-Баскет» оштрафували через власних уболівальників, які намагалися зірвати матч з «Дніпром»
    «Київ-Баскет» оштрафували через власних уболівальників, які намагалися зірвати матч з «Дніпром»
    ФБУ

    Нагадаємо, що тоді вболівальники «Київ-Баскету», почубившись із групою невідомих осіб, яких вони назвали фанатами не то «Дніпра», не то «Будівельника», вибігли на початку третього періоду на майданчик і обурені власною немічністю хотіли зірвати матч. 

     Читайте також: У столиці під час матчу лідерів Суперліги зухвало принизили фанатів «Київ-Баскета»

    В офіційному повідомленні ФБУ ситуацію описали наступним чином: «Вболівальники з сектору гостей на початку другої половини матчу підбігли до фанатського сектору господарів, зірвали клубну атрибутику і намагалися її підпалити. Згодом фани з обох клубів вибігли на паркет, виникли сутички між вболівальниками і охоронцями. Гру, у якій зрештою переміг «Дніпро», було зупинено на кілька хвилин.

    Встановити причетність вболівальників, які спровокували інцидент, до якогось з клубів, наразі не вдалося. Відтак усе покарання на своїх плечах нестиме «Київ-Баскет», який неналежним чином організував безпеку на трибунах і на майданчику під час гри».

    фанати баскетбол БК Будівельник БК Київ-Баскет Михайло Бродський БК Дніпро Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ