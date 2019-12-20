Грецький баскетболіст повторив рекорд Шакіла О’Ніла
Янніс Адетокунбо демонструє неймовірну стабільність
Twitter ESPN
Янніс Адетокунбо демонструє фантастичну статистику
Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації «Мілвокі Бакс» Янніс Адетокунбо зробив дабл-дабл в домашньому матчі регулярного чемпіонату з «Лос-Анджелес Лейкерс». На його рахунку 34 очки, 10 підбирань і 6 передач. Остаточний рахунок зустрічі – 111:104 на користь «Мілвокі».
В останніх 13-ти іграх Адетокунбо набирає не менше 25 очок, причому показник реалізації кидків з гри становить не менше 50%. Це лише другий випадок в історії НБА з моменту злиття з АБА в 1976 році.
У сезоні-2000/2001 схожим досягненням відзначився Шакіл О'Ніл, триразовий чемпіон Асоціації в складі «Лейкерс», який потім добув ще один титул з «Майамі Гіт».
Читайте також: Дует яскравих американок приніс київському «Динамо» перший в історії Кубок України. Фоторепортаж з «Меридіану»