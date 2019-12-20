Грецький баскетболіст повторив рекорд Шакіла О’Ніла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Янніс Адетокунбо демонструє неймовірну стабільність Twitter ESPN

Янніс Адетокунбо демонструє фантастичну статистику

Форвард клубу Національної баскетбольної асоціації «Мілвокі Бакс» Янніс Адетокунбо зробив дабл-дабл в домашньому матчі регулярного чемпіонату з «Лос-Анджелес Лейкерс». На його рахунку 34 очки, 10 підбирань і 6 передач. Остаточний рахунок зустрічі – 111:104 на користь «Мілвокі».

В останніх 13-ти іграх Адетокунбо набирає не менше 25 очок, причому показник реалізації кидків з гри становить не менше 50%. Це лише другий випадок в історії НБА з моменту злиття з АБА в 1976 році.

У сезоні-2000/2001 схожим досягненням відзначився Шакіл О'Ніл, триразовий чемпіон Асоціації в складі «Лейкерс», який потім добув ще один титул з «Майамі Гіт».