Луческу розповів, чому чемпіон світу не заграв у нього в «Динамо»

Супряга поки що не витримує конкуренції з боку Беседіна

Київське «Динамо» має на контрактах чимало нападників, проте ні Фран Соль, ні Назарій Русин, ні Владислав Супряга не підійшли під ігрову схему головного тренера Мірчі Луческу. Наставник розповів, чому останній, чемпіон світу серед молоді, не може проявити себе в першій команді.

«Супряга не виправдав тих сподівань, які ми на нього покладали. Нам потрібно було забивати, щоб перемагати. Циганков і Буяльський були травмовані, тому вся відповідальність лягла на Владислава. Він не витримав цього навантаження. Він мав достатньо ігрового часу, особливо в першому колі, намагався, але не робив того, що зараз робить, наприклад, Беседін.

Він не допомагав нам так, як мав. У Супряги багато плюсів: гра обома ногами, швидкість, гра головою. Але немає агресивності.

Він дуже легко втрачає м'яч і поступається в єдиноборствах. Програв конкуренцію Беседіну в другому колі. Звичайно, якби команда була десь в середині таблиці, він грав би частіше. Зараз йому потрібно більше ігрового часу», – розповів Луческу FootballHub.

Раніше Луческу розповів, коли замислився про «Динамо», і став амбасадором збірної України.