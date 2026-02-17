Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»

Під характеристики форварда у ТЦК вже знайшли рід військ у Силах оборони

Київський обласний ТЦК та СП відреагував на побиття військового нападником ковалівського «Колоса» Данилом Колесником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на профіль центру у Facebook.

«За своїми антропометричними даними нападник другої команди «Колоса» (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом», – ідеться в дописі.

Колеснику наразі 24 роки. Мобілізаційний вік в Україні – 25-60 років.

«Поки такі українські спортсмени як Владислав Гераскевич беруть участь в Олімпійських Іграх і ціною дискваліфікації несуть світу правду про війну і злочини РФ в Україні, інші, перебуваючи удома, ховаються за спинами воїнів і навіть дозволяють собі влаштовувати з ними бійки, потураючи ворогу. А одна з головних цілей РФ – це зрив мобілізації», – зазначили в ТЦК.

Нагадаємо, Колесник виклав у мережу відео конфлікту з військовослужбовцем. У ролику він завдав удару в обличчя людині у військовій формі. Після розголосу футболіст видалив сторіз і заблокував доступ до сторінки.

На витівку Колесника оперативно відреагувало керівництво «Колоса». Для початку форварда усунули від тренувального процесу. Юристи клубу вже працюють над розірванням контракту нападника дубля.