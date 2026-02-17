Головна Спорт Новини
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Київський обласний ТЦК прокоментував скандальний вчинок футболіста «Колоса»
Київський обласний ТЦК та СП запропонував футболісту піти на контракт
фото: з відкритих джерел

Під характеристики форварда у ТЦК вже знайшли рід військ у Силах оборони

Київський обласний ТЦК та СП відреагував на побиття військового нападником ковалівського «Колоса» Данилом Колесником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на профіль центру у Facebook.

«За своїми антропометричними даними нападник другої команди «Колоса» (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом», – ідеться в дописі.

Колеснику наразі 24 роки. Мобілізаційний вік в Україні – 25-60 років. 

«Поки такі українські спортсмени як Владислав Гераскевич беруть участь в Олімпійських Іграх і ціною дискваліфікації несуть світу правду про війну і злочини РФ в Україні, інші, перебуваючи удома, ховаються за спинами воїнів і навіть дозволяють собі влаштовувати з ними бійки, потураючи ворогу. А одна з головних цілей РФ – це зрив мобілізації», – зазначили в ТЦК.

Нагадаємо, Колесник виклав у мережу відео конфлікту з військовослужбовцем. У ролику він завдав удару в обличчя людині у військовій формі. Після розголосу футболіст видалив сторіз і заблокував доступ до сторінки.

На витівку Колесника оперативно відреагувало керівництво «Колоса». Для початку форварда усунули від тренувального процесу. Юристи клубу вже працюють над розірванням контракту нападника дубля.

