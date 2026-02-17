Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео

«Колос» готує документи на звільнення Колесника

Керівництво середняка Української Прем'єр-ліги прибрало нападника Данила Колесника з команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Футбольний клуб «Колос» і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими, через інцидент за участі гравця команди «Колос-2» Данила Колесника та співробітника ТЦК», – ідеться в заяві.

Футболіста наразі усунули від тренувального процесу другої команди «хліборобів». Клуб готує документи на звільнення Колесника вже сьогодні. Його контракт був розрахований до літа 2026 року.

«ФК «Колос» принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових», – додали в клубі.

Раніше Колесник виклав у сторіз відео, де він завдав удар кулаком в обличчя людині у військовій формі. Ролик швидко розлетівся мережею. Незабаром після розголосу форвард видалив сторіз, а доступ до власної сторінки в Instagram заблокував.

