Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Футболіст вдарив військового. Клуб «Колос» відреагував на скандальне відео
«Колос» попросив вибачення за поведінку свого футболіста
фото: ФК «Колос»

«Колос» готує документи на звільнення Колесника

Керівництво середняка Української Прем'єр-ліги прибрало нападника Данила Колесника з команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Футбольний клуб «Колос» і особисто президент клубу Андрій Засуха приносить вибачення перед українською спільнотою та зокрема нашими військовими, через інцидент за участі гравця команди «Колос-2» Данила Колесника та співробітника ТЦК», – ідеться в заяві.

Футболіста наразі усунули від тренувального процесу другої команди «хліборобів». Клуб готує документи на звільнення Колесника вже сьогодні. Його контракт був розрахований до літа 2026 року.

«ФК «Колос» принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше проти українських військових», – додали в клубі.

Раніше Колесник виклав у сторіз відео, де він завдав удар кулаком в обличчя людині у військовій формі. Ролик швидко розлетівся мережею. Незабаром після розголосу форвард видалив сторіз, а доступ до власної сторінки в Instagram заблокував.

Нагадаємо, що воротар ковалівського «Колоса» Іван Пахолюк увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу. У віковій категорії до 23 років українець – один із найкращих на планеті за показником недопущених голів. Кращим за нього виявився уругвайський кіпер Бруно Антунес.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Колос» (Ковалівка) конфлікт ТЦК

Черговий тур УПЛ відкриється матчем «Динамо» – «Епіцентр»
УПЛ затвердила розклад 18-го туру
4 лютого, 14:24
Іван Пахолюк демонстрував зрілу гру восени
Українець увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу
11 лютого, 12:11
«Авангард» став популярним серед українських клубів
Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні
11 лютого, 16:55
Олександр Сапутін опинився на радарах зарубіжних клубів
Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»
12 лютого, 17:02
Реакція Інфанітно на презент з України наразі невідома
Президент ФІФА отримав у подарунок понівечений після обстрілу Києва м'яч
13 лютого, 14:33
Ярослав Ракицький шукатиме нову команду
Ексзахисник збірної України несподівано залишився без клубу
Вчора, 13:08
Арда Туран прагне завоювати трофей на євроарені
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
Вчора, 16:28
Данило Колесник став антигероєм скандалу
Футболіст команди УПЛ виклав у мережу відео, на якому він вдарив військовослужбовця
Сьогодні, 15:34
Фонд Владислава Гераскевича отримав кошти від Ріната Ахметова
Ахметов перерахував Гераскевичу «олімпійські призові»
Сьогодні, 16:22

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
