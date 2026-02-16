Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
Арда Туран прагне завоювати трофей на євроарені
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» зберігають шанси реалізувати бажання керманича команди ще в цьому сезоні

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран назвав європейський трофей головною мрією на нинішньому етапі кар'єри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Якщо ми виграємо Лігу конференцій, це буде величезний успіх, враховуючи ситуацію в нашій країні, ті переїзди, які нам доводиться робити, і той факт, що наші гравці постійно переживають за своїх близьких та сім'ї. Здобуття кубка може стати історичним досягненням», – заявив турок.

За словами Турана, євротрофей в актуальних для «гірників» умовах буде одним із найбільших успіхів у спорті загалом. Фахівець нагадав, що суперники «Шахтаря» не чують сирен повітряної тривоги після тренувань. Натомість вони можуть спокійно готуватися до матчів.

Із зимової паузи «гірники» вийдуть матчем чемпіонату України. 22 лютого підопічні Турана зустрінуться із львівськими «Карпатами» в 17-му турі Прем'єр-ліги. Попередня зустріч команд завершилася феєричною нічиєю (3:3).

Раніше «Шахтар» закрив тренувальні збори перемогою над грузинським «Руставі». Голами в складі «гірників» Еліас (дубль) і Назарина. Загалом у Туреччині вітчизняний гранд провів шість поєдинків (чотири перемоги, дві поразки).

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Раніше легіонер «Шахтаря» Педріньйо відреагував на чутки про натуралізацію. Бразилець пообіцяв розглянути пропозицію виступів за збірну України. Водночас перемовин про отримання українського спортивного громадянства він не вів.

Читайте також:

Теги: ФК «Шахтар» Арда Туран Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Педріньйо перебрався до України влітку 2021 року
Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України
4 лютого, 15:55
«Гірники» готуються до 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
10 лютого, 11:17
Після поєдинку сміявся лише Віталій Пономарьов (праворуч)
Сенсаційний лідер УПЛ переміг «Шахтар» на зборах у Туреччині
10 лютого, 18:13
Роберто Де Дзербі завершив французький вояж
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
11 лютого, 10:18
«Авангард» став популярним серед українських клубів
Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні
11 лютого, 16:55
Дмитро Криськів підписав договір із Сергієм Палкіним
Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
12 лютого, 12:36
«Гірники» втримали переможний рахунок
«Шахтар» здобув непросту перемогу над віцечемпіоном Грузії у спарингу
13 лютого, 16:48
«Гірники» не мали клопотів зі скромним клубом із Грузії
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день
13 лютого, 19:03
Ярослав Ракицький шукатиме нову команду
Ексзахисник збірної України несподівано залишився без клубу
Сьогодні, 13:08

Новини

Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Маліновський отримав порцію компліментів від чемпіона світу 2006 року
Маліновський отримав порцію компліментів від чемпіона світу 2006 року
Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію
Все буде GG! GGBET представив нову рекламну кампанію
Колишній вундеркінд «Ліверпуля» був затриманий в аеропорту за напад на людину
Колишній вундеркінд «Ліверпуля» був затриманий в аеропорту за напад на людину
Російський біатлоніст, який погорів на допінгу, відмовився повертати олімпійську медаль
Російський біатлоніст, який погорів на допінгу, відмовився повертати олімпійську медаль

Новини

Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua