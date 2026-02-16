Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію

«Гірники» зберігають шанси реалізувати бажання керманича команди ще в цьому сезоні

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран назвав європейський трофей головною мрією на нинішньому етапі кар'єри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Якщо ми виграємо Лігу конференцій, це буде величезний успіх, враховуючи ситуацію в нашій країні, ті переїзди, які нам доводиться робити, і той факт, що наші гравці постійно переживають за своїх близьких та сім'ї. Здобуття кубка може стати історичним досягненням», – заявив турок.

За словами Турана, євротрофей в актуальних для «гірників» умовах буде одним із найбільших успіхів у спорті загалом. Фахівець нагадав, що суперники «Шахтаря» не чують сирен повітряної тривоги після тренувань. Натомість вони можуть спокійно готуватися до матчів.

Із зимової паузи «гірники» вийдуть матчем чемпіонату України. 22 лютого підопічні Турана зустрінуться із львівськими «Карпатами» в 17-му турі Прем'єр-ліги. Попередня зустріч команд завершилася феєричною нічиєю (3:3).

Раніше «Шахтар» закрив тренувальні збори перемогою над грузинським «Руставі». Голами в складі «гірників» Еліас (дубль) і Назарина. Загалом у Туреччині вітчизняний гранд провів шість поєдинків (чотири перемоги, дві поразки).

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Раніше легіонер «Шахтаря» Педріньйо відреагував на чутки про натуралізацію. Бразилець пообіцяв розглянути пропозицію виступів за збірну України. Водночас перемовин про отримання українського спортивного громадянства він не вів.