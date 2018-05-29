Київський «Арсенал» планує серйозно підсилитися перед стартом у Прем'єр-лізі

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Фото ФК «Арсенал»

Клуб очікує на перегляді відразу цілу групу гравців

«Арсенал-Київ», який гарантував собі місце в українській Прем'єр-лізі на наступний сезон, планує оновлення складу команди перед стартом сезону-2018/19.

Про це розповів спортивний директор клубу Олександр Москаленко в ефірі каналу «Футбол 1»

«10 червня приїдуть ті, хто буде на перегляді. Ті, кого ми підпишемо відразу – 15-го. У нас буде попередній збір днів на п'ять – так попросив тренер, щоб поспілкуватися з футболістами, яких ми плануємо підписати», - сказав він.

«Перші два тижні ми проведемо у себе на базі у Щасливому. Команда буде вже повністю укомплектована. Потім ми можемо провести якийсь збір за межами нашої бази», - додав Москаленко, передає football24.ua.

Раніше визначилися всі учасники української Прем’єр-ліги у сезоні 2018/19.

Зауважимо, що столичний клуб став чемпіоном Першої ліги України. Востаннє «Арсенал» грав в УПЛ у сезоні-2013/14, після чого знявся з турніру і перевівся в аматори.

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