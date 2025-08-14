Кікбоксер Щербатюк приніс Україні золото Всесвітніх ігор

Головна Спорт Новини
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Роман Щербатюк став чемпіоном у ваговій категорії понад 91 кг

У фіналі 28-річний кікбоксер з Черкас переміг Еміна Озера з Туреччини

Україна здобула ще одне золото у кікбоксингу WAKO на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє «Главком».

Роман Щербатюк став чемпіоном у ваговій категорії понад 91 кг. У фіналі 28-річний кікбоксер з Черкас переміг Еміна Озера з Туреччини – 3:0.

У Бірмінгемі-2022 Роман Щербатюк здобув бронзу, а у Ченду-2025 піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу Всесвітніх ігор.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.



