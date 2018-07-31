Кілька основних гравців «Шахтаря» досі займаються індивідуально



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Ярослав Ракицький. Фото: ФК Шахтар

У свою чергу в основну групу повернувся Ярослав Ракицький

Захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький, який пропустив матч 2-го туру Прем'єр-ліги України проти «Арсеналу-Києва» (3:0) через травму, приступив до тренувань в загальній групі.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Сергій Кривцов, Іван Ордець і Оларенважу Кайоде продовжують займатися індивідуально.

Раніше повідомлялося, що Кривцов зможе зіграти проти «Динамо».

Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 3 серпня в 19.00.

Раніше повідомлялося, що головний наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека не розраховує на бразильського півзахисника Веллінгтона Нема.