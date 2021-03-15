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    «Мілан» програв «Наполі» й відпустив «Інтер» у відрив

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    "Мілан" почав втрачати позиції - «Мілан» програв «Наполі» й відпустив «Інтер» у відрив
    "Мілан" почав втрачати позиції
    фото з відкритих джерел

    У чемпіонаті Італії визначився явний фаворит в боротьбі за скудетто

    У центральному матчі 27 туру Серії А нещодавній лідер «Мілан» поступився «Наполі» на своєму полі – 0:1. Гол у матчі на рахунку Маттео Політано. Вінгер «Мілана» Анте Ребіч в кінці зустрічі отримав червону картку.

    «Інтер» переграв «Торіно» в гостях (1:2) і зміцнив лідерство. Тепер його перевага над «Міланом» складає 9 очок. До завершення чемпіонату залишається провести 11 турів.

    «Мілан», який лідирував більшу частину дистанції, може втратити и й другу позицію, адже «Ювентус» має одну гру в запасі.

    Суперник «Шахтаря» в Лізі Європи «Рома» поступилася одному з аутсайдерів «Пармі», яка не вигравала 17 турів.

    Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду зробив хет-трик у матчі з «Кальярі» й побив рекорд Пеле.

    Група переслідувачів «Інтера» йде дуже щільною групою. «Інтер» набрав 65 очок (27 ігор), «Мілан» – 56, «Ювентус» – 55 (26), «Аталанта» – - 52, «Наполі» (26), «Рома» - по 50, «Лаціо» - 46 (26)…

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      Теги: Інтер Анте Ребіч ФК «Мілан» Кріштіану Роналду Маттео Політано
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