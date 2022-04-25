Кличко після закінчення війни хоче повернутися на ринг

Володимир Кличко прагне після перемоги повернутися на ринг

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Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко хоче після закінчення російсько-української війни повернутися на ринг. Про це український боксер розповів в інтерв'ю таблоїду Bild.

Кличко-молодший хоче побити рекорд американського боксера Джорджа Формана, який заволодів титулом чемпіона світу у суперважкому дивізіоні у 45 років.

«Спорт – це частина мого життя. Я не хочу зараз давати гучні обіцянки, але якщо війна в Україні скоро закінчиться, і нашим кордонам не загрожуватиме нове вторгнення з боку Росії, хто знає», – сказав боксер.

Кличко-молодший підкреслив, якщо буде у добрій формі, то, можливо, у нього з'явиться мрія побити рекорд Джорджа Формана.

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