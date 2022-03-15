Ви ведете війну разом із Путіним. Володимир Кличко до бізнесу, який продовжує роботу в РФ (відео)

«Кров і на ваших руках», – наголосив легендарний боксер

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко, який від початку повномасштабного російського вторгнення вступив до тероборони Києва, звернувся до бізнесменів та урядів із закликом припинити співпрацю з країною-агресоркою. Звернення, відзняте на фоні розбомбленого Києва, він оприлюднив у Instagram.

«Я звертаюся до вас – приватних осіб, бізнесменів, урядів, які все ще не наклали заборону на Росію – ви допомагаєте російській армії знищувати наші міста та наші життя. Ви також ведете війну разом із Путіним. Історія спостерігає за вами. Людство вас засудить.

Мирні люди були вбиті в цьому будинку, і кров зокрема на ваших руках. Якщо ви все ще працюєте з Росією та не ізолювали її, то кров і на ваших руках. Зупиніть цю російську війну, зупиніть путінську війну», – сказав Кличко.

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Нагадаємо, раніше Володимир Кличко згадав росіянам всі гріхи і закликав до дії (відео).

Також Зеленський дав завдання українцям за кордоном.

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