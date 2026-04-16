Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 отримала суперниць на Чемпіонаті світу-2026

Святослав Василик
фото: ФБУ

Чемпіонат світу пройде у столиці Польщі – Варшаві з 1 по 7 червня 2026 року

Жіноча збірна України 3х3 дізналася своїх суперниць на груповому етапі Чемпіонату світу-2026 з баскетболу 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ. 

Хто став суперником збірної України?

Змагання пройдуть у традиційному форматі: команди розділені на чотири групи по п'ять збірних. Три найкращі команди за підсумками групового етапу вийдуть в плейоф – переможець групи одразу до чвертьфіналу, а 2-3 місця в 1/8.

Збірна України потрапила до групи D, де її суперницями стануть Франція, Канада, Японія і Литва. Фаворитками вважаються Франція і Канада. Зокрема,  французька збірна – єдина представниця групи, яка ставала чемпіонкою турніру. Було це у 2022 році. Також в активі француженок два срібла та дві бронзи.

Чемпіонат світу з баскетболу 3x3 відбудеться з 1 по 7 червня у Варшаві.

Склад груп на жіночому Чемпіонаті світу-2026 з баскетболу

  • Група A: Нідерланди, Польща, Чехія, Азербайджан, Мадагаскар
  • Група B: Іспанія, США, Монголія, Угорщина, Австралія
  • Група C: Китай, Німеччина, Італія, Латвія, Філіппіни
  • Група D: Франція, Канада, Японія, Україна, Литва

Україна всьоме зіграє на чемпіонаті світу з баскетболу 3x3. У 2016 році «синьо-жовті» продемонстрували найкращий результат у своїй історії, виборовши срібні нагороди, а у 2017 році виграли бронзу. Торік українки завершили виступити на Чемпіонаті світу на стадії групового етапу, не вигравши жодного матчу.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 кваліфікувалася на Чемпіонат світу-2026 за рейтингом.

Фінал чотирьох жіночої баскетбольної Вищої ліги пройде у Києві. Чинним чемпіоном жіночої Вищої ліги є клуб з Рівного.

