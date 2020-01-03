  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    95 років тому українець став першим в історії чемпіоном світу з боксу

    • Розсилка
    Через невеличкий зріс боксер мав прізвисько "малюк", втім попри це наводив жах на суперників в ринзі - 95 років тому українець став першим в історії чемпіоном світу з боксу
    Через невеличкий зріс боксер мав прізвисько "малюк", втім попри це наводив жах на суперників в ринзі

    Уродженця Києва Луїса Каплана називали «некоронованим кролем легкої ваги»

    2 січня 1925 року на знаменитій арені «Madison Square Garden» в Нью-Йорку, США, уродженець Києва, американський боксер Луїс «Кід» Каплан технічним нокаутом переміг в дев'ятому раунді американця Денні Крамера і став першим чемпіоном світу серед боксерів-професіоналів у напівлегкій вазі.

    За свою кар’єру Луїс Каплан тричі захищав свій титул у напівлегкій вазі, у 1926 році спортсмен залишив його вакантним, тому що провідні боксери цієї категорії відмовлялися з ним боксувати. Після чого Каплан перейшов у легку вагову категорію. За 15 років професійної кар'єри Каплан провів 144 офіційно санкціонованих поєдинки, з яких виграв 108, програв 23 і 13 закінчив унічию.

    Каплана часто називали Некоронованим Чемпіоном у легкій вазі, комплімент, який він отримав разом з найкращими бійцями легкої ваги тієї епохи, такими як Тоні Канцонері, Аль Сінгер та Аль Манделл.

    Луїс «Кід» Каплан народився 15 жовтня 1901 року в Києві. У п'ятирічному віці він з сім'єю емігрував у США. Помер Луїс 1970-го у віці 69 років.  У 2003 році його було введено у Міжнародну залу боксерської слави.

     Читайте також: До приходу радянської влади Ворохта була меккою лижних видів спорту. Унікальні фото
    бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ