95 років тому українець став першим в історії чемпіоном світу з боксу



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Через невеличкий зріс боксер мав прізвисько "малюк", втім попри це наводив жах на суперників в ринзі

Уродженця Києва Луїса Каплана називали «некоронованим кролем легкої ваги»

2 січня 1925 року на знаменитій арені «Madison Square Garden» в Нью-Йорку, США, уродженець Києва, американський боксер Луїс «Кід» Каплан технічним нокаутом переміг в дев'ятому раунді американця Денні Крамера і став першим чемпіоном світу серед боксерів-професіоналів у напівлегкій вазі.

За свою кар’єру Луїс Каплан тричі захищав свій титул у напівлегкій вазі, у 1926 році спортсмен залишив його вакантним, тому що провідні боксери цієї категорії відмовлялися з ним боксувати. Після чого Каплан перейшов у легку вагову категорію. За 15 років професійної кар'єри Каплан провів 144 офіційно санкціонованих поєдинки, з яких виграв 108, програв 23 і 13 закінчив унічию.

Каплана часто називали Некоронованим Чемпіоном у легкій вазі, комплімент, який він отримав разом з найкращими бійцями легкої ваги тієї епохи, такими як Тоні Канцонері, Аль Сінгер та Аль Манделл.

Луїс «Кід» Каплан народився 15 жовтня 1901 року в Києві. У п'ятирічному віці він з сім'єю емігрував у США. Помер Луїс 1970-го у віці 69 років. У 2003 році його було введено у Міжнародну залу боксерської слави.