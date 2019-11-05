Клуб Абрамовича готовий витратити взимку більш €150 млн на трансфери
Після продажу Едена Азара в мадридський «Реал» лондонці не мають проблем з фінансами
Англійський «Челсі» готовий витратити взимку більш €150 млн, якщо суд скасує рішення про трансферному заборону для команди, яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу, повідомляє The Sun.
20 листопада в Спортивному арбітражному суді буде розглянуто апеляцію лондонського клубу на заборону на реєстрацію нових гравців.
Як повідомляє джерело, «Челсі» цікавиться вінгером «Кристал Пелас» Уїлфрідом Заха, лівим захисником «Лестера» Бенджаміном Чілвелом і форвардом «РБ Лейпциг» Тімо Вернером.
Головний тренер лондонської команди Френк Лемпард підтвердив інформацію про те, що в разі скасування трансферної заборони клуб готовий серйозно витратитися на посилення складу цієї зими.
Після продажу Едена Азара в мадридський «Реал» команда не мають проблем з фінансами.
«Челсі» займає четверте місце в чемпіонаті Англії, маючи в активі 24 очки очки після 11 турів.