Український клуб підписав футболіста, який виступав в окупованому Криму



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Сергій Чеботарьов (ліворуч) «Верес»

«Верес» навіть хотів це приховати

Рівненський «Верес» підписав контракти із трьома новачками.

До табору команди на правах вільних агентів офіційно приєдналися півзахисники Валерій Кучеров і Антон Євдокимов, а також нападник Сергій Чеботарьов.

Трудові угоди з новобранцями розраховані на півтора роки.

Зазначимо, що у 2015-2016 роках Чеботарьов виступав за «Кафу» з Феодосії у тимчасово окупованому Росією Криму.

Цікаво, що «Верес» не вказав цю команду в списку попередніх клубів футболіста.

Рівненський ФК займає 6 місце в турнірній таблиці Другої ліги групи А, набравши 24 очки після 17 матчів.