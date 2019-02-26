  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український клуб підписав футболіста, який виступав в окупованому Криму

    • Розсилка
    Сергій Чеботарьов (ліворуч) - Український клуб підписав футболіста, який виступав в окупованому Криму
    Сергій Чеботарьов (ліворуч)
    «Верес»

    «Верес» навіть хотів це приховати

    Рівненський «Верес» підписав контракти із трьома новачками.

    До табору команди на правах вільних агентів офіційно приєдналися півзахисники Валерій Кучеров і Антон Євдокимов, а також нападник Сергій Чеботарьов.

    Читайте також

    Трудові угоди з новобранцями розраховані на півтора роки.

    Зазначимо, що у 2015-2016 роках Чеботарьов виступав за «Кафу» з Феодосії у тимчасово окупованому Росією Криму.

    Цікаво, що «Верес» не вказав цю команду в списку попередніх клубів футболіста.

    Рівненський ФК займає 6 місце в турнірній таблиці Другої ліги групи А, набравши 24 очки після 17 матчів.

    Читайте також
    Крим НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ