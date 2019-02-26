Український клуб підписав футболіста, який виступав в окупованому Криму
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Розсилка
Сергій Чеботарьов (ліворуч)
«Верес»
«Верес» навіть хотів це приховати
Рівненський «Верес» підписав контракти із трьома новачками.
До табору команди на правах вільних агентів офіційно приєдналися півзахисники Валерій Кучеров і Антон Євдокимов, а також нападник Сергій Чеботарьов.
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Трудові угоди з новобранцями розраховані на півтора роки.
Зазначимо, що у 2015-2016 роках Чеботарьов виступав за «Кафу» з Феодосії у тимчасово окупованому Росією Криму.
Цікаво, що «Верес» не вказав цю команду в списку попередніх клубів футболіста.
Рівненський ФК займає 6 місце в турнірній таблиці Другої ліги групи А, набравши 24 очки після 17 матчів.