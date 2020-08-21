Клуб з Івано-Франківська завоював Кубок України з футзалу



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«Ураган» вдруге поспіль виграв трофей

Івано-франківський «Ураган» захистив титул володаря Кубка України з футзалу, перемігши у фіналі київський "ХІТ".

Зустріч більш активно розпочали кияни - спочатку Кардаш зумів відвести загрозу від власних воріт після удару Жука, а згодом Шеремета підстрахував власного голкіпера після пострілу у виконанні Ігоря Борсука. «Дракони» відповіли не менш гостро - Фаренюк перевірив на міцність Сухова, який діяв безпомилково. Втім, першими вдалось відзначитись номінальним гостям. Жук встиг першим на добиванні - 0:1. Після пропущеного м'яча наставник «драконів» одразу ж взяв тайм-аут і внесені корективи дали свої плоди за шість хвилин. Міні-шедевр на двох створили Лебідь та Абакшин - перший потужно прострілив, а другий п'ятою відправив «круглого» під поперечку - 1:1.

У другій 20-хвилинці голів не відбулося. Суперникам довелося визначати сильнішого в екстра-таймі. В додатковий час фіналісти обмінялися забитими м'ячами. На потужний постріл Лебедя в самісіньку кияни відповіли голом у виконанні Жука - 2:2 за підсумком двох екстра-таймів і все мало вирішитися у серії пенальті.

Суперники почергово реалізували свої спроби, аж поки Кардаш не «зачарував» Журбу, змусивши останнього пробити повз, а більярдний постріл Лебедя змусив шаленіти шанувальників "Урагану", - 5:4.

Зазначимо, що «Ураган» має два Кубка України з футзалу. Найбільш титулованим клубом є львівська «Енергія» – 5.

Джерело: Ураган