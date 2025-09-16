Кохан з особистим рекордом лишився за крок від медалі чемпіонату світу

Українець розпочав виступи на світовій першості у Японії з кваліфікації, де з першої спроби метнув на 77.33 м

Михайлу 67 сантиметрів не вистачило до бронзи

Бронзовий олімпійський призер з метання молота Михайло Кохан посів четверте місце на чемпіонаті світу-2025 у Токіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Українець розпочав виступи на світовій першості у Японії з кваліфікації, де з першої спроби метнув на 77.33 м і з восьмого місця пройшов до фіналу змагань.

Суперниками українця у фіналі ЧС-2025 стали 11 легкоатлетів, зокрема призери Олімпіади-2024 Ітан Кацберг та Бенце Галаш, п'ятиразовий чемпіон світу Павєл Файдек та срібний призер Ігор-2020 Ейвін Генріксен.

Як пройшов фінал чоловічого метання молота на ЧС-2025

На перших двох спробах Кохана не показав результату разом з американцем Руді Вінклером та нідерландцем Дензелом Коменетією.

Натомість за підсумком двох спроб у лідери вийшов чинний олімпійський чемпіон Кацберг з результатом 84.70 м – новим рекордом чемпіонатів світу. Німець Мерлін Гуммель з кидком на 82.77 м ішов другим, а трійку замикав Галаш – 81.51 м.

Українець відкривав третій раунд спроб у фіналі – і показав свій перший результат: метнув молота на 78.36 м, завдяки чому піднявся на п'яте місце.

У четвертій спробі Кохан покращив свій результат – 79.51 м, вийшовши на проміжну четверту сходинку. А в п'ятому раунді показав найкращу спробу в кар'єрі – метнув на 82.02 метра!

Попри особистий рекорд Михайлу з невдалою останньою спробою забракло 67 сантиметрів, аби вперше зійти на подіум чемпіонату світу – саме стільки відділили його Галаша із бронзою.

Титул відстояв канадець Кацберг, новоспечений рекордсмен чемпіонатів світу. Тоді як зі сріблом подіум довершив німець Гуммель, що оновив особистий рекорд у дебютному фіналі цього рівня.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Метання молота (чоловіки), фінал

Ітан Кацберг (Канада) – 84.70 м Мерлін Гуммель (Німеччина) – 82.77 м Бенце Галаш (Угорщина) – 82.69 м Михайло Кохан (Україна) – 82.02 м

