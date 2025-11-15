На Кіровоградщині чоловік застрелив військового заради грошей

Військовий поїхав купувати старий ВАЗ і безслідно зник

Оперативники карного розшуку Кіровоградщини й Черкащини затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві військовослужбовця. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За його словами, до поліції звернулася мати військового, який поїхав купувати старий ВАЗ і безслідно зник. Через деякий час його тіло знайшли в лісі на межі Кіровоградської й Черкаської областей із вогнепальним пораненням.

«Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто й холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік із Кіровоградщини», – розповів Нєбитов.

У 2017 році його вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї. Він пояснював, що носив пістолет «для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу». Зрештою, на нього ніхто так і не напав, водночас зброю він використав для розбійного нападу і вбивства, зауважив начальник кримінальної поліції.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд узяв під варту намісника Свято-Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП архімандрита Іоасафа (у миру – Ігоря Горкавчука). Священнослужитель підозрюється в умисному нанесенні тяжких травм військовослужбовцю, який перебував на території монастиря. На початку серпня між керівником монастиря (на той момент перебував у стані алкогольного сп’яніння) та військовим стався конфлікт, який переріс у фізичне насильство. За версією слідства, архімандрит Іоасаф завдав не менше 12 ударів в ділянку тулубу і не менше п’яти ударів у голову потерпілого. Внаслідок отриманих травм військовий помер на території монастиря. Що цікаво: спочатку лікарі діагностували: смерть військовослужбовця настала у результаті гострого панкреатиту.

Також у жовтні 2022 року, у Києві серед білого дня було вбито військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт.