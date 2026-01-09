Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені

У півфіналі Марта Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до півфіналу турніру WTA 500 у Брісбені. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфінальному матчі у двох сетах українка перемогла дев’яту ракетку світу та прихильницю диктатора Володимира Путіна росіянку Мірру Андрєєву.

Перший сет завершився перемогою українки на тайбрейку – 9:7. У другій партії Костюк поступалася на старті, однак перевернула хід сету і довела матч до перемоги – 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин.

WTA. Брісбен. Чвертьфінал

Марта Костюк (Україна, 16) – Мірра Андрєєва (9) – 7:6(7), 6:3.

У півфіналі Марта Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою, яка вже вибила з турніру іншу українку Даяну Ястремську.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.