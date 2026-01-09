Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
Костюк продовжує перемагати у Брісбені
фото: Getty Image

У півфіналі Марта Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до півфіналу турніру WTA 500 у Брісбені. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфінальному матчі у двох сетах українка перемогла дев’яту ракетку світу та прихильницю диктатора Володимира Путіна росіянку Мірру Андрєєву. 

Перший сет завершився перемогою українки на тайбрейку – 9:7. У другій партії Костюк поступалася на старті, однак перевернула хід сету і довела матч до перемоги – 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин. 

WTA. Брісбен. Чвертьфінал

Марта Костюк (Україна, 16) – Мірра Андрєєва (9) – 7:6(7), 6:3.

У півфіналі Марта Костюк зіграє з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою, яка вже вибила з турніру іншу українку Даяну Ястремську.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Читайте також:

Теги: Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У напруженому чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка у трьох сетах здолала британку Сонай Картал
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
Сьогодні, 10:35
У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться ще з однією представницею Великої Британії – Сонай Картал
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді
Вчора, 12:13
Перемога дозволила Костюк пробитися до 1/8 фіналу турніру
Турнір WTA 500: Костюк у вирішальному сеті знищила скандальну ексросіянку
7 сiчня, 11:28
Костюк: Мені б хотілося, щоб українці менше дивилися контент країн-агресорів
Костюк прокоментувала спілкування українських тенісистів з росіянами та білорусами
5 сiчня, 16:40
Світоліна неодноразово зустрічалася з Вінус в особистому розряді та здобувала перемоги над американкою
Світоліна зіграє на турнірі WTA в парі з легендою світового тенісу
3 сiчня, 17:37
Костюк зазначила, що їй шкода лудоманів та стану, у якому вони живуть
«Щиро шкода цих людей». Тенісистка Костюк розповіла про реакцію на хейт у соцмережах
3 сiчня, 12:17
Наразі Анісімова є четвертою ракеткою світу
Костюк назвала тенісистку, яка її найбільше вразила у 2025 році
3 сiчня, 11:38
Найкращою позицією Марти Костюк у світовому рейтингу є шістнадцяте місце
Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік
2 сiчня, 18:15
У минулому році Шнайдер разом із іншою росіянкою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі
Нейтральна російська тенісистка Шнайдер хоче отримати орден особисто з рук Путіна
10 грудня, 2025, 10:45

Новини

Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу у грі G-ліги
Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу у грі G-ліги
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua