Максимальний результат для України. Усі результати Ліги конференцій за 6 листопада

Двома перемогами, а також вдалою дією легіонера запам'ятався четвер «синьо-жовтим» вболівальникам

Завершилися матчі чергового ігрового дня попереднього етапу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Українським клубам вдалося забрати максимальну кількість очок як у турнірну таблицю етапу ліги, так і в таблицю коефіцієнтів, яка визначить кількість представників у єврокубках. «Шахтар» завершив ігровий тиждень на десятій позиції, поступаючись автоматичному проходу до 1/8 фіналу лише двома забитими м'ячами, а «Динамо» зробило фантастичний ривок і тепер має шанси на потрапляння у євровесну.

Щодо інших українців у цьому турнірі, то варто відзначити Олександра Романчука, який забив за румунську «Університатю» перший у кар'єрі гол на рівні єврокубків. Ще одним гравцем з України був Данило Ігнатенко, який провів не надто яскравий матч за «Слован», отримавши жовту картку та не допомігши команді уникнути поразки від фінського «КуПСа» (3:1).

Однією з найголовніших історій туру стала перемога косоварської «Дріти» над ірландським «Шелбурном» (0:1). Клуб з Косова уперше у своїй історії виграв матч в основному раунді будь-якого єврокубка та продовжив свою безпрограшну серію в Лізі конференцій до трьох матчів, посідаючи проміжне чотирнадцяте місце у зведеній таблиці.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Другий тур

«Шахтар» – «Брейдаблік» 2:0 (1:0)

Голи: Бондаренко, 28, Еліас, 66

«Динамо» – «Зриньські» 6:0 (1:0)

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 84

«КуПС» – «Слован» 3:1 (1:1)

Голи: Антві, 41, Пажишек, 48, Оксанен, 81 – Марчеллі, 3

«Рапід» – «Університатя» 0:1 (0:1)

Голи: Романчук, 37

«АЕК Ларнака» – «Абердин» 0:0 (0:0)

«Майнц» – «Фіорентина» 2:1 (0:1)

Голи: Голлербах, 68, Лі Дже Сон, 90+5 – Зом, 16

«Ноа» – «Сигма» 1:2 (1:2)

Голи: Мулахуйсенович, 21 – Славічек, 10, Сілла, 24

«Самсунспор» – «Хамрун» 3:0 (1:0)

Голи: Гольсе, 18, Кілінч, 58, Маріус, 77

«Спарта» – «Ракув» 0:0 (0:0)

«Цельє» – «Легія» 2:1 (0:1)

Голи: Іосіфов, 72, Корнічнік, 77 – Урбанський, 17

«АЕК» – «Шемрок Роверс» 1:1 (0:1)

Голи: Йович, 90 - Берк, 21

«Геккен» – «Страсбур» 1:2 (0:1)

Голи: Дембе, 61 – Енкісо, 21, Годо, 60

«Кристал Пелес» – «АЗ Алкмар» 3:1 (2:0)

Голи: Лакруа, 22, Сарр, 45+4, 57 – Мейнанс, 54

«Лінкольн Ред Імпс» – «Рієка» 1:1 (0:1)

Голи: Гомес, 83 – Фрук, 41

«Лозанна» – «Омонія» 1:1 (1:1)

Голи: Бейр, 40 - Неофіту, 34

«Райо Вальєкано» – «Лех» 3:2 (0:2)

Голи: Паласон, 58, де Фрутос, 83. Гарсія, 90+4 – Пальма, 11, Козубаль, 39

«Шелбурн» – «Дріта» 0:1 (0:0)

Голи: Айзераж, 57

«Шкендія» – «Ягеллонія» 1:1 (0:0)

Голи: Латіфі, 49 – Лосано, 90+10

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».