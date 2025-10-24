Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зробили півтори тисячі жителів гордими: «М'єльбю» сенсаційно виграв чемпіонат Швеції

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Зробили півтори тисячі жителів гордими: «М'єльбю» сенсаційно виграв чемпіонат Швеції
Команда піднялася до елітного дивізіону шведського чемпіонату лише 2020 року
Джерело: Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency/Reuters

Маленький клуб скористався провалами фаворитів та наступного року зіграє у Лізі чемпіонів

Шведський футбольний чемпіонат Allsvenskan одним з найперших визначив чемпіона національної першості. Ним уперше у своїй історії став клуб «М’єльбю». Про це повідомляє «Главком»

Боротьба за титул спершу була досить напруженою: упродовж перших тижнів на першу позицію виходили учасники єврокубків АІК та «Гаммарбю», а майбутні чемпіони лише на четвертому тижні потрапили до проміжної трійки. Уже на сьомому тижні «М’єльбю» уперше стало першим, а на п'ятнадцятому остаточно закріпилося як лідер без особливих шансів для суперників. Це сталося завдяки одинадцятьом перемогам в чотирнадцяти матчах. Далі ця серія розвинулася в 20 перемог у 27 матчах, гарантувавши «М’єльбю» перший в історії титул чемпіонату Швеції завдяки перевазі над «Гаммарбю» в 11 очок за три тури до кінця. 

«М’єльбю» – це команда з населеного пункту Геллевік комуни Сельвесборг, де проживає всього-на-всього 1485 людини. До цього найкращим досягненням клубу було п’яте місце, тож цьогорічне чемпіонство стало справжнім сенсаційним проривом і дасть змогу прибережному містечку виступити у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2026/2027. 

На тлі цього тріумфу розчарував головний фаворит – «Мальме». Найтитулованіший клуб країни, який виграв 24 чемпіонства, пережив один із найгірших сезонів останніх років, і може навіть не потрапити до єврокубків, адже зараз перебуває на четвертій позиції з відставанням від третього місця у три очки. 

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФК «Мальме» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сафонов виступає за парижан із 2024 року
Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
Сьогодні, 11:09
Синьо-жовті мають 1555,36 бала.
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
17 жовтня, 14:59
Трамп розкритикував роботу мера Бостона Мішель Ву
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
16 жовтня, 12:32
Сантуш очолив Азербайджан у минулому році
Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану
13 жовтня, 16:58
Sofascore постав Іллі за гру 7,7 балів
Портал Sofascore визнав Забарного найкращим гравцем гри «ПСЖ» – «Барселона»
2 жовтня, 10:42
Соловйов обурився через приїзд до РФ португальця Нані
«Не вистачає «Смершу»!». Пропагандист Соловйов влаштував істерику через футболіста з Португалії
30 вересня, 19:39
Портал Transfermarkt оцінює вартість Анатолія Трубіна у 28 млн євро
Трубін очолив рейтинг найдорожчих голкіперів поза топлігами Європи
26 вересня, 21:39
Фанати «Севільї» скандували «Ізраїль – убивці!» при виході вінгера «Вільярреала» Соломона на поле
Єврейська організація з Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї»
26 вересня, 08:21
У 2006 році Роналдінью став переможцем Ліги чемпіонів
Володар «Золотого м'яча» став амбасадором російського букмекера
25 вересня, 20:12

Новини

Зробили півтори тисячі жителів гордими: «М'єльбю» сенсаційно виграв чемпіонат Швеції
Зробили півтори тисячі жителів гордими: «М'єльбю» сенсаційно виграв чемпіонат Швеції
Суд визнав десятиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у справі про шахрайство
Суд визнав десятиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у справі про шахрайство
Тренер збірної України з футзалу прокоментував жеребкування Євро-2026
Тренер збірної України з футзалу прокоментував жеребкування Євро-2026
Центробанк РФ на тлі кризи в Росії прокоментував падіння цін на ножі в кібеспортивній грі
Центробанк РФ на тлі кризи в Росії прокоментував падіння цін на ножі в кібеспортивній грі
Збірна України з регбіліг здобула підвищенян у класі на чемпіонаті Європи
Збірна України з регбіліг здобула підвищенян у класі на чемпіонаті Європи
Українські шашкістки тріумфували на чемпіонаті світу з чекерсу
Українські шашкістки тріумфували на чемпіонаті світу з чекерсу

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua