Зробили півтори тисячі жителів гордими: «М'єльбю» сенсаційно виграв чемпіонат Швеції

Команда піднялася до елітного дивізіону шведського чемпіонату лише 2020 року

Маленький клуб скористався провалами фаворитів та наступного року зіграє у Лізі чемпіонів

Шведський футбольний чемпіонат Allsvenskan одним з найперших визначив чемпіона національної першості. Ним уперше у своїй історії став клуб «М’єльбю». Про це повідомляє «Главком».

Боротьба за титул спершу була досить напруженою: упродовж перших тижнів на першу позицію виходили учасники єврокубків АІК та «Гаммарбю», а майбутні чемпіони лише на четвертому тижні потрапили до проміжної трійки. Уже на сьомому тижні «М’єльбю» уперше стало першим, а на п'ятнадцятому остаточно закріпилося як лідер без особливих шансів для суперників. Це сталося завдяки одинадцятьом перемогам в чотирнадцяти матчах. Далі ця серія розвинулася в 20 перемог у 27 матчах, гарантувавши «М’єльбю» перший в історії титул чемпіонату Швеції завдяки перевазі над «Гаммарбю» в 11 очок за три тури до кінця.

«М’єльбю» – це команда з населеного пункту Геллевік комуни Сельвесборг, де проживає всього-на-всього 1485 людини. До цього найкращим досягненням клубу було п’яте місце, тож цьогорічне чемпіонство стало справжнім сенсаційним проривом і дасть змогу прибережному містечку виступити у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2026/2027.

На тлі цього тріумфу розчарував головний фаворит – «Мальме». Найтитулованіший клуб країни, який виграв 24 чемпіонства, пережив один із найгірших сезонів останніх років, і може навіть не потрапити до єврокубків, адже зараз перебуває на четвертій позиції з відставанням від третього місця у три очки.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».