Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Трилер в Окленді. Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA
У напруженому чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка у трьох сетах здолала британку Сонай Картал
фото: Reuters

У півфінальному матчі Еліна Світоліна зустрінеться з американкою Івою Йович

Еліна Світоліна пробилася до півфіналу турніру WTA 250, що проходить в Окленді (Нова Зеландія). Про це повідомляє «Главком».

У напруженому чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка у трьох сетах здолала британку Сонай Картал, яка займає 68-му сходинку світового рейтингу.

Першу партію Еліна виграла з рахунком 6:4. У другому сеті українка невдало стартувала, програвши три гейми поспіль, однак змогла зрівняти рахунок і перевести гру в тайбрейк, де поступилася – 2:7.

Вирішальний сет також розвивався за складним сценарієм для Світоліної: поступаючись у рахунку, вона зуміла зрівняти його до десятого гейму. Як і в попередній партії, долю сету вирішив тайбрейк, цього разу – на користь українки.

WTA 250. Окленд. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Сонай Картал (Велика Британія) – 6:4, 6:7(2), 7:6(5).

У півфінальному матчі Еліна Світоліна зустрінеться з третьою сіяною американкою Івою Йович.

Нагадаємо, Марта Костюк повідомила, що планує грати за збірну України у 2026 році.

«Грати за збірну завжди є в моїх планах. Сподіваюся, що все складеться», – наголосила тенісистка.

Як повідомлялося, Костюк розповіла про свій шлюб з Георгієм Кизименком та його вплив на її кар'єру.

«Безперечно, шлюб для мене – це неймовірна пригода і дуже глибокий шлях. Я безмежно вдячна долі за чоловіка поруч і за те, що ми проходимо цей шлях разом. Ми розвиваємося, маємо свої злети та падіння – і в цьому є багато життя. Це постійне пізнання себе. Фактично ти живеш зі своїм дзеркалом, і, мабуть, складно знайти кращий інструмент для самопізнання, ніж шлюб.

Я можу з упевненістю сказати, що є величезна різниця між просто стосунками, спільним проживанням і саме шлюбом. Я відчула цю різницю на собі. І я точно знаю, що це зробило мене кращою людиною», – сказала Костюк.

Вона також зазначила, що навіть не уявляю, де була б зараз у житті, якби не одружилася.

Як повідомлялося, чотири українські тенісистки зіграють у парному розряді першого Грендслему сезону.

Боротьбу за титул у Мельбурні з 18 січня по 1 лютого вестимуть Марта Костюк, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок. 

теніс Еліна Світоліна

