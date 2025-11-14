Головна Спорт Новини
Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Лідер найбільш ізольованої країни світу часто переглядає різноманітні футбольні матчі
фото: Pen News

Глядачі з Північної Кореї тепер матимуть можливість стежити за якісним футболом 

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин погодився на трансляцію матчів Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) у своїй країні на особливих умовах. Про це повідомляє «Главком»

Покази ігор відбуватимуться лише з застосуванням тотальної цензури та додаткового монтажу, що повністю змінює звичний формат показу. Жоден поєдинок не буде показаний у прямому ефірі: натомість, кожна гра має пройти через жорсткий фільтр, де вона буде скорочена до 60 хвилин замість стандартних 90.

Окрім хронометражного урізання, Пхеньян вимагає прибрати будь-яке візуальне нагадування про Захід та Південну Корею: всі англомовні написи, графічні елементи та символіка, яка видніється на стадіонах, будуть заборонені і перекриті північнокорейськими заставками. Особливо жорстким є окремий пункт про повну заборону демонстрації будь-яких епізодів за участю футболістів із Південної Кореї. Це стосується, зокрема, захисника «Брентфорда» українця Єгора Ярмолюка Кім Джіcу (який зараз, щоправда, перебуває в оренді у «Кайзерслаутерні») та півзахисника «Вулвергемптона» Хван Хі Чхана.

На додаток до політичної та національної цензури, з матеріалів будуть вилучати будь-яку символіку, пов'язану з ЛГБТ, включаючи прапори, банери або випадкові кадри натовпу, які зафіксували подібні позначення на трибунах.

Ймовірною мотивацією для подібного рішення є велика прихильність Кім Чен Ина до англійського футболу. Зокрема, він є вболівальником «Манчестер Юнайтед» та висловлював сподівання, що гравці його країни колись гратимуть в АПЛ. 

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

