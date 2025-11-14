Кім Чен Ин здивував рішенням щодо трансляції європейського футбольного чемпіонату

Глядачі з Північної Кореї тепер матимуть можливість стежити за якісним футболом

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин погодився на трансляцію матчів Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) у своїй країні на особливих умовах. Про це повідомляє «Главком».

Покази ігор відбуватимуться лише з застосуванням тотальної цензури та додаткового монтажу, що повністю змінює звичний формат показу. Жоден поєдинок не буде показаний у прямому ефірі: натомість, кожна гра має пройти через жорсткий фільтр, де вона буде скорочена до 60 хвилин замість стандартних 90.

Окрім хронометражного урізання, Пхеньян вимагає прибрати будь-яке візуальне нагадування про Захід та Південну Корею: всі англомовні написи, графічні елементи та символіка, яка видніється на стадіонах, будуть заборонені і перекриті північнокорейськими заставками. Особливо жорстким є окремий пункт про повну заборону демонстрації будь-яких епізодів за участю футболістів із Південної Кореї. Це стосується, зокрема, захисника «Брентфорда» українця Єгора Ярмолюка Кім Джіcу (який зараз, щоправда, перебуває в оренді у «Кайзерслаутерні») та півзахисника «Вулвергемптона» Хван Хі Чхана.

На додаток до політичної та національної цензури, з матеріалів будуть вилучати будь-яку символіку, пов'язану з ЛГБТ, включаючи прапори, банери або випадкові кадри натовпу, які зафіксували подібні позначення на трибунах.

Ймовірною мотивацією для подібного рішення є велика прихильність Кім Чен Ина до англійського футболу. Зокрема, він є вболівальником «Манчестер Юнайтед» та висловлював сподівання, що гравці його країни колись гратимуть в АПЛ.

