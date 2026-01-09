Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу у грі G-ліги

Макс Шульга провів 21-й матч в G-Лізі в сезоні

Шульга відіграв 28 хвилин, за які набрав 9 очок, зробив 4 підбирання, 9 передач, 3 перехоплення і 2 блок-шота

Макс Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу над «Солт-Лейк-Сіті Старс» 102:94 у G-лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Український захисник вийшов у старті, відіграв 28 хвилин, за які набрав 9 очок (3/6 двоочкові, 1/4 триочкові), зробив 4 підбирання, 9 передач, 3 перехоплення і 2 блок-шота при 2 фолах та 3 втратах.

Це 21-й матч в G-Лізі для Макса Шульги. В середньому він знаходиться на майданчику 33.4 хвилини, набирає 14.6 очка, 4.4 підбирання та 6.2 передачі.

Олексій Лень взяв участь у переможному матчі Реала в Євролізі проти Маккабі Тель-Авів – 98:88. Український центровий зіграв 4 хвилини, не виконав жодного кидка, віддав 1 передачу, поставив 1 блок при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0