Колишній футболіст збірної України Кучер заразився на Covid-19



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Кучер завершив кар'єру футбоілста у складі «Карпат» Світлина - sportarena

37-річний Кучер розпочав тренерську кар’єру на чолі «Металу»

Гравці і співробітники ФК «Метал» пройшли планове тестування на коронавірус. У головного тренера команди Олександра Кучера і тренера Олександра Призетка тести виявилися позитивними.

На даний момент Кучер і Призетка знаходяться на самоізоляції, відчувають себе добре - симптомів хвороби у них немає.

Решта членів команди заселилися в готель і тимчасово обмежені в контактах із зовнішнім світом. При цьому всі футболісти «Металу» здорові і готуються до матчу другого туру Другої ліги з одеським клубом «Реал Фарма». На гру «жовто-синіх» виведе асистент головного тренера Юрій Ушмаєв.

Примітно, що поєдинок «Метал» - «Реал Фарма» пройде сьогодні на стадіоні «Сонячний» в селищі П'ятихатки.

Зауважимо, що Кучер відомий по своїм виступам футболіста у складі «Шахтаря» - 19 виграних трофеїв серед яких сім чемпіонських титулів в УПЛ. Також він відіграв 57 поєдинків за національну збірну України та забив два м’ячі.