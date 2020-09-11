Колишній футболіст збірної України Кучер заразився на Covid-19
37-річний Кучер розпочав тренерську кар’єру на чолі «Металу»
Гравці і співробітники ФК «Метал» пройшли планове тестування на коронавірус. У головного тренера команди Олександра Кучера і тренера Олександра Призетка тести виявилися позитивними.
На даний момент Кучер і Призетка знаходяться на самоізоляції, відчувають себе добре - симптомів хвороби у них немає.
Решта членів команди заселилися в готель і тимчасово обмежені в контактах із зовнішнім світом. При цьому всі футболісти «Металу» здорові і готуються до матчу другого туру Другої ліги з одеським клубом «Реал Фарма». На гру «жовто-синіх» виведе асистент головного тренера Юрій Ушмаєв.
Примітно, що поєдинок «Метал» - «Реал Фарма» пройде сьогодні на стадіоні «Сонячний» в селищі П'ятихатки.
Зауважимо, що Кучер відомий по своїм виступам футболіста у складі «Шахтаря» - 19 виграних трофеїв серед яких сім чемпіонських титулів в УПЛ. Також він відіграв 57 поєдинків за національну збірну України та забив два м’ячі.