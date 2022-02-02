Колишній гравець збірної України пояснив, чому піднімав руку на дружину
Алієв каже, що першим бійку він ніколи не починав
Ексфутболіст київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв розповів, чому бив свою колишню дружину Тетяну.
«Просто так я її не бив, не чіпав. Приходив додому після казино, а вона казала, що я зраджував їй. І починала дряпати мене пазурами. У мене і обличчя бувало подряпане, і шия… Я їй пояснював, говорив нормально, по-людськи, що мені після цього їхати на базу, сидіти з пацанами, а з мене робитимуть клоуна, сміятимуться. Я казав їй: ми можемо посваритись, образити один одного, але ніколи не лізь зі своїми кігтями. Я прибирав її руки, а вона все одно продовжувала, – сказав Алієв на ютуб-каналі «В гостях у Гордона». – До цієї людини в мене зараз нічого немає. Вона залишилася тільки матір'ю моїх дітей, не більше».
Раніше Алієв розповів, скільки грошей спустив у казино.
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