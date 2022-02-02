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    Колишній гравець збірної України пояснив, чому піднімав руку на дружину

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    Олександр Алієв рано завершив кар'єру - Колишній гравець збірної України пояснив, чому піднімав руку на дружину
    Олександр Алієв рано завершив кар'єру
    фото з відкритих джерел

    Алієв каже, що першим бійку він ніколи не починав

    Ексфутболіст київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв розповів, чому бив свою колишню дружину Тетяну.

    «Просто так я її не бив, не чіпав. Приходив додому після казино, а вона казала, що я зраджував їй. І починала дряпати мене пазурами. У мене і обличчя бувало подряпане, і шия… Я їй пояснював, говорив нормально, по-людськи, що мені після цього їхати на базу, сидіти з пацанами, а з мене робитимуть клоуна, сміятимуться. Я казав їй: ми можемо посваритись, образити один одного, але ніколи не лізь зі своїми кігтями. Я прибирав її руки, а вона все одно продовжувала, – сказав Алієв на ютуб-каналі «В гостях у Гордона». – До цієї людини в мене зараз нічого немає. Вона залишилася тільки матір'ю моїх дітей, не більше».

    Раніше Алієв розповів, скільки грошей спустив у казино.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Алієв
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    Колишній гравець збірної України пояснив, чому піднімав руку на дружину