Колишній тренер «Львова» побив російського футболіста

Єгіше Мелікян влаштував бійку в аеропорту Єревана

Бронзовий призер чемпіонату України, а нині головний тренер вірменського «Пюніку» Єгіше Мелікян потрапив у скандал. В аеропорту Єревана «Звартноц» він побив нападника команди Антона Кобялко. Відносини між тренером і гравцем зіпсувалися під час матчу «Пюнік» – «Арарат-Вірменія». У підсумку клуб вирішив достроково розірвати контракт з російським гравцем.

«Перед від'їздом додому Кобялко прийшов на базу клубу, яка відправлялася в Гюмрі на гру з «Шираком». Кобялко підійшов попрощатися з тренером Мелікяном і попросив того вибачитися за те, що той під час матчу «Пюнік» – «Арарат-Вірменія» відіслав його по матері. Отримавши відмову, Кобялко дав ляпаса тренеру при всій команді і зник з території бази в аеропорт.

В аеропорту Кобялко нагнали Єгіше Мелікян і заступник генерального директора «Пюнік», член виконкому ФФА Кім Аракелян і побили при людях, поваливши на землю і завдавши численних ударів по голові. У поліції Кобялко відмовився давати свідчення і полетів до Росії», – повідомляє «Чемпіонат».

Єгіше Мелікян прокоментував інформацію і все заперечує.

«У кожному колективі бувають розбіжності. Це абсолютно нормально. ЗМІ надали цю інформацію так, ніби це голлівудський фільм. Ніякої бійки не було насправді. Футбол влаштований так, що іноді буває дисонанс між тренером і гравцем. Можливо, іноді потрібно підвищити інтонацію, але ми не переходили на особистості. Я не був в аеропорту, а перебував на базі клубу, де йому і сказав, що він мене не влаштовує як футболіст. Мати футболіста я теж не ображав».

Єгіше Мелікян тренував «Сталь» з Кам’янського та «Львов».