Стало відомо, де збірна Шевченка гратиме товариські матчі

Андрій Шевченко поки що не може розраховувати на всіх гравців

Ігри з Бахрейном та Кіпром прийме Харків, з Північною Ірландією зустрінемося в Дніпрі

Українська асоціація футболу затвердила стадіони, на яких збірна України гратиме контрольні матчі. Перший спаринг, проти команди Бахрейну, пройде на ОСК «Металіст» 23 травня. Початок о 21:00. На зустрічі працюватиме чеська бригада арбітрів.

Збірну Північної Ірландії команда Андрія Шевченка прийме на «Дніпро-Арені» в Дніпрі. Гра відбудеться 3 червня, о 21:00.

Матч Україна – Кіпр пройде 7 червня в Харкові, на ОСК Металіст. Стартовий свисток на гру пролунає о 19:00.

Контрольні матчі пройдуть в рамках підготовки до чемпіонату Європи, який візьме старт 11 червня. Збірна України поки що тренується без провідних легіонерів. Немає «бельгійців» Богдана Михайличенка з «Андерлехта» та Едуарда Соболя з «Брюгге», який вдруге став чемпіоном, «італійця» Руслана Малиновського, котрий веде боротьбу з «Аталантою» за перше в історії клубу друге місце в Серії А, Олександра Зінченка, який 29 травня має шанс зіграти в фіналі Ліги чемпіонів, де його «Манчестер Сіті» зустрінеться з «Челсі».

Залишив табір національної команди півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський.