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    Футболіст збірної Англії став найкращим благодійником року

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    Маркус Рашфорд допомагає дітям - Футболіст збірної Англії став найкращим благодійником року
    Маркус Рашфорд допомагає дітям
    Фото з відкритих джерел

    Маркус Рашфорд допоміг зібрати €25 млн додаткових пожертвувань

    Нападник «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Маркус Рашфорд став наймолодшою людиною, яка будь-коли очолювала список пожертвувань Sunday Times – щорічний показник благодійності серед надбагатих британців.

    За інформацією Sky Sports, рейтинг відображає суми, пожертвувані або зібрані на благодійність. Рашфорд, чий статок оцінюється в €16 млн, успішно лобіював в уряді Великобританії політику безкоштовного шкільного харчування під час пандемії коронавірусу, гарантуючи, що діти, які цього потребують, будуть отримувати безкоштовне харчування протягом усіх літніх канікул.

    Діючи в якості посла FareShare, зусилля Рашфорда допомогли зібрати приблизно €25 млн додаткових пожертвувань на благодійність.

    Капітан «Ліверпуля» Джордан Хендерсон також фігурує в списку найбільших благодійників цього року, посівши шосте місце. 30-річний англієць допоміг зібрати близько €6 млн для NHS (національна медична служба Великобританії), закликавши футболістів англійської Прем'єр-ліги допомогти державі в розпал пандемії коронавірусу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Маркус Рашфорд
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    Футболіст збірної Англії став найкращим благодійником року