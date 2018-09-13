Колишній воротар збірної України не пропускає у чемпіонаті Саудівської Аравії вже два матчі поспіль



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Максим Коваль

Але команда Максима Коваля ніяк не може виграти

Голкіпер «Аль-Фатеха» Максим Коваль узяв участь у матчі другого туру чемпіонату Саудівської Аравії проти «Аль-Вахда Мекки».

Українець вийшов у стартовому складі та провів увесь матч на полі.

У стартовому турі 25-річний також не пропустив, передає Tribuna.com.

Зустріч з «Аль-Кадісією» тоді теж закінчилася з рахунком 0:0.

Після двох турів «Аль-Фатех» займає восьмий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

Чемпіонат Саудівської Аравії з футболу

Матч 2-го туру

«Аль-Фатех» – «Аль-Вахда Мекка» – 0:0

«Аль-Фатех»: Коваль, Хазазі, Агіррегарай, Аль-Авджамі, Уеслаті (Аль-Джухаїм, 83), Аль-Фухаїд, Шеніхі, Аль-Моджахед (Бангура, 68), Аль-Хассан (Токо, 75), Хамзі, Намані.

Нагадаємо, голкіпер «Динамо» перейшов в «Аль-Фатех» з Саудівської Аравії наприкінці липня.