Колишній воротар збірної України не пропускає у чемпіонаті Саудівської Аравії вже два матчі поспіль
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Але команда Максима Коваля ніяк не може виграти
Голкіпер «Аль-Фатеха» Максим Коваль узяв участь у матчі другого туру чемпіонату Саудівської Аравії проти «Аль-Вахда Мекки».
Українець вийшов у стартовому складі та провів увесь матч на полі.
У стартовому турі 25-річний також не пропустив, передає Tribuna.com.
Зустріч з «Аль-Кадісією» тоді теж закінчилася з рахунком 0:0.
Після двох турів «Аль-Фатех» займає восьмий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.
Чемпіонат Саудівської Аравії з футболу
Матч 2-го туру
«Аль-Фатех» – «Аль-Вахда Мекка» – 0:0
«Аль-Фатех»: Коваль, Хазазі, Агіррегарай, Аль-Авджамі, Уеслаті (Аль-Джухаїм, 83), Аль-Фухаїд, Шеніхі, Аль-Моджахед (Бангура, 68), Аль-Хассан (Токо, 75), Хамзі, Намані.
Нагадаємо, голкіпер «Динамо» перейшов в «Аль-Фатех» з Саудівської Аравії наприкінці липня.