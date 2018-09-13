  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній воротар збірної України не пропускає у чемпіонаті Саудівської Аравії вже два матчі поспіль

    • Розсилка
    Максим Коваль - Колишній воротар збірної України не пропускає у чемпіонаті Саудівської Аравії вже два матчі поспіль
    Максим Коваль

    Але команда Максима Коваля ніяк не може виграти

    Голкіпер «Аль-Фатеха» Максим Коваль узяв участь у матчі другого туру чемпіонату Саудівської Аравії проти «Аль-Вахда Мекки».

    Українець вийшов у стартовому складі та провів увесь матч на полі.

    У стартовому турі 25-річний також не пропустив, передає Tribuna.com.

    Зустріч з «Аль-Кадісією» тоді теж закінчилася з рахунком 0:0.

    Після двох турів «Аль-Фатех» займає восьмий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

    Чемпіонат Саудівської Аравії з футболу

    Матч 2-го туру

    «Аль-Фатех» – «Аль-Вахда Мекка» – 0:0

    «Аль-Фатех»: Коваль, Хазазі, Агіррегарай, Аль-Авджамі, Уеслаті (Аль-Джухаїм, 83), Аль-Фухаїд, Шеніхі, Аль-Моджахед (Бангура, 68), Аль-Хассан (Токо, 75), Хамзі, Намані.

    Нагадаємо, голкіпер «Динамо» перейшов в «Аль-Фатех» з Саудівської Аравії наприкінці липня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Саудівська Аравія українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ